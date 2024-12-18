Захарова отреагировала на заявления США о непричастности к гибели Кириллова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прозвучавшие из США слова о непричастности Вашингтона к гибели начальника войск химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вызывают смех. Ранее о непричастности американской стороны к взрыву в Москве заявили в Госдепартаменте и в Пентагоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие»,— сказала госпожа Захарова (цитата по ТАСС).

Дипломат отметила, что Вашингтон еще ни разу не высказывал осуждение в отношении терактов или спланированных Украиной убийств. Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) на условиях анонимности подтвердил американской газете The New York Times ответственность Киева за вчерашний взрыв на юго-востоке Москвы.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник погибли накануне, 17 декабря, в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии следствия, взрывчатка была закреплена на ручке электросамоката.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерала подорвали электросамокатом».