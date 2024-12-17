«Век» кредитов не видал

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении путем выдачи невозвратных кредитов из банка «Век» более 3,7 млрд руб. с их последующей легализацией. Практически такую же сумму финансовое учреждение осталось должно вкладчикам после своего краха. В совершении преступления обвиняются бывшие председатель правления банка Олег Скрыль и начальник кредитного отдела Ольга Донец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Первое заявление в правоохранительные органы по факту махинаций в банке «Век» было подано временной администрацией менее чем через месяц после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Ее оно лишилось 12 мая 2016 года из-за того, что полностью утратило собственный капитал. На момент краха «Век» остался должен вкладчикам чуть более 4 млрд руб.

25 января 2017 года Главное следственное управление СКР усмотрело в действиях бывшего председателя правления «Века» Олега Скрыля сначала злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение имущественного вреда банку (ч. 1 ст. 201 УК РФ). А в сентябре 2018 года 64-летнему финансисту инкриминировали особо крупную растрату вверенного имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Тогда же господин Скрыль по ходатайству следствия был отправлен Басманным судом Москвы под домашний арест, который через год ему заменили на подписку о невыезде.

Ольга Донец в этом расследовании долго пребывала в статусе свидетеля. В декабре прошлого года именно в этом качестве ее вызвали на очередной допрос. По окончании следственного мероприятия бывшего начальника кредитного отдела банка «Век» задержали, предъявив обвинение в пособничестве Олегу Скрылю в особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Все тот же Басманный суд отправил ее под домашний арест, заменив его в апреле 2024 года на запрет определенных действий.

Банк «Век» считался одним из старейших банков в России. Свою историю он вел с 1993 года, специализируясь на обслуживании издательского бизнеса. С 2004 года его крупным и бессменным акционером являлся господин Скрыль, занимавший в нем также посты председателя правления и члена совета директоров. Сам Олег Скрыль, в прошлом офицер ВВС, окончивший Рижское авиационное инженерное училище и Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, затем изучал экономику и финансы в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров и Финансовой академии при правительстве РФ, после чего и занялся банковским бизнесом.

Именно на счетах фирм, подконтрольных обвиняемому Скрылю, как установил СКР, в итоге и оказались практически все исчезнувшие из «Века» деньги. Из материалов дела следует, что умысел на хищение средств вкладчиков возник у господина Скрыля в мае 2015 года. Махинации, по версии следствия, осуществлялись по стандартной схеме — путем выдачи кредитов подконтрольным ему фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Век». В частности, якобы именно по его указанию начальник кредитного отдела Ольга Донец с августа 2015 года по март 2016 года составила кредитные договоры между банком «Век» и двумя десятками ООО, не ведущими никакой финансово-хозяйственной деятельности. Все они получили займы, размеры которых колебались в пределах от 15 млн до 190 млн руб.

Сам господин Скрыль, говорится в деле, с мая по август 2015 года от имени АКБ «Век» подписал кредитные договоры еще с таким же количеством подконтрольных ему фирм. В общей сложности, по подсчетам следствия, банк кредитовал 40 фиктивных компаний более чем на 3,7 млрд руб. После этого в надежде запутать следы Олег Скрыль, как полагают в СКР, перевел все деньги на счета других подконтрольных ему организаций, но уже в сторонние банки. В окончательной редакции обоим фигурантам помимо особо крупной растраты были предъявлены обвинения еще и в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным “Ъ”, своей вины в инкриминированных деяниях ни Олег Скрыль, ни Ольга Донец не признают.

Отметим также, что 6 сентября 2021 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскал с пятерых контролировавших банк «Век» руководителей, включая Олега Скрыля, убытки в размере 4,3 млрд руб.

Поскольку возместить ущерб господин Скрыль так и не смог, в ноябре прошлого года все тот же Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ признал бывшего председателя правления «Века» банкротом. Торги по продаже имущества должника запланированы на 18 декабря 2024 года.

Олег Рубникович