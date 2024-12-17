«Век» кредитов не видал
В хищении средств из банка обвиняют его бывших председателя правления и начальника отдела
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении путем выдачи невозвратных кредитов из банка «Век» более 3,7 млрд руб. с их последующей легализацией. Практически такую же сумму финансовое учреждение осталось должно вкладчикам после своего краха. В совершении преступления обвиняются бывшие председатель правления банка Олег Скрыль и начальник кредитного отдела Ольга Донец.
Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ
Первое заявление в правоохранительные органы по факту махинаций в банке «Век» было подано временной администрацией менее чем через месяц после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Ее оно лишилось 12 мая 2016 года из-за того, что полностью утратило собственный капитал. На момент краха «Век» остался должен вкладчикам чуть более 4 млрд руб.
25 января 2017 года Главное следственное управление СКР усмотрело в действиях бывшего председателя правления «Века» Олега Скрыля сначала злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение имущественного вреда банку (ч. 1 ст. 201 УК РФ). А в сентябре 2018 года 64-летнему финансисту инкриминировали особо крупную растрату вверенного имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Тогда же господин Скрыль по ходатайству следствия был отправлен Басманным судом Москвы под домашний арест, который через год ему заменили на подписку о невыезде.
Ольга Донец в этом расследовании долго пребывала в статусе свидетеля. В декабре прошлого года именно в этом качестве ее вызвали на очередной допрос. По окончании следственного мероприятия бывшего начальника кредитного отдела банка «Век» задержали, предъявив обвинение в пособничестве Олегу Скрылю в особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Все тот же Басманный суд отправил ее под домашний арест, заменив его в апреле 2024 года на запрет определенных действий.
Банк «Век» считался одним из старейших банков в России. Свою историю он вел с 1993 года, специализируясь на обслуживании издательского бизнеса. С 2004 года его крупным и бессменным акционером являлся господин Скрыль, занимавший в нем также посты председателя правления и члена совета директоров. Сам Олег Скрыль, в прошлом офицер ВВС, окончивший Рижское авиационное инженерное училище и Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, затем изучал экономику и финансы в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров и Финансовой академии при правительстве РФ, после чего и занялся банковским бизнесом.
Именно на счетах фирм, подконтрольных обвиняемому Скрылю, как установил СКР, в итоге и оказались практически все исчезнувшие из «Века» деньги. Из материалов дела следует, что умысел на хищение средств вкладчиков возник у господина Скрыля в мае 2015 года. Махинации, по версии следствия, осуществлялись по стандартной схеме — путем выдачи кредитов подконтрольным ему фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Век». В частности, якобы именно по его указанию начальник кредитного отдела Ольга Донец с августа 2015 года по март 2016 года составила кредитные договоры между банком «Век» и двумя десятками ООО, не ведущими никакой финансово-хозяйственной деятельности. Все они получили займы, размеры которых колебались в пределах от 15 млн до 190 млн руб.
Сам господин Скрыль, говорится в деле, с мая по август 2015 года от имени АКБ «Век» подписал кредитные договоры еще с таким же количеством подконтрольных ему фирм. В общей сложности, по подсчетам следствия, банк кредитовал 40 фиктивных компаний более чем на 3,7 млрд руб. После этого в надежде запутать следы Олег Скрыль, как полагают в СКР, перевел все деньги на счета других подконтрольных ему организаций, но уже в сторонние банки. В окончательной редакции обоим фигурантам помимо особо крупной растраты были предъявлены обвинения еще и в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным “Ъ”, своей вины в инкриминированных деяниях ни Олег Скрыль, ни Ольга Донец не признают.
Отметим также, что 6 сентября 2021 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскал с пятерых контролировавших банк «Век» руководителей, включая Олега Скрыля, убытки в размере 4,3 млрд руб.
Поскольку возместить ущерб господин Скрыль так и не смог, в ноябре прошлого года все тот же Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ признал бывшего председателя правления «Века» банкротом. Торги по продаже имущества должника запланированы на 18 декабря 2024 года.