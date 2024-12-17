В Новочеркасске открыли мемориал в память о погибших бойцах СВО
На территории сквера имени Алексея и Антона Воробьевых в Новочеркасске открыли памятник в честь погибших участников СВО. В церемонии принял участие врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Правительство Ростовской области
Сквер в центре Новочеркасска накануне благоустроили: убрали старые деревья и высадили новые, установили скамейки, провели освещение. Также там появился интерактивный стенд, рассказывающий о бойцах.
Благоустроенная территория названа именем братьев-близнецов, которые погибли в ходе СВО.