В Новочеркасске открыли мемориал в память о погибших бойцах СВО

На территории сквера имени Алексея и Антона Воробьевых в Новочеркасске открыли памятник в честь погибших участников СВО. В церемонии принял участие врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Сквер в центре Новочеркасска накануне благоустроили: убрали старые деревья и высадили новые, установили скамейки, провели освещение. Также там появился интерактивный стенд, рассказывающий о бойцах.

Благоустроенная территория названа именем братьев-близнецов, которые погибли в ходе СВО.

Анастасия Казуков