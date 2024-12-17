Экономика Аргентины вышла из рецессии

Экономика Аргентины показала рост впервые с конца 2023 года. По итогам июля—сентября ВВП страны вырос на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с прошлым годом ВВП Аргентины сократился в этом квартале на 2,1% — это уже шестой квартал подряд, когда в годовом сравнении экономика сокращается. Однако итоги квартала оказались заметно лучше прогнозов. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что экономика вырастет в третьем квартале на 3,4% по сравнению со вторым, а падение в годовом исчислении прогнозировалось на уровне 2,6%.

Как известно, в ноябре прошлого года президентом страны был избран Хавьер Милей. Он обещал избирателям избавиться от дефицита бюджета, нищеты и гиперинфляции. При этом исправить ситуацию, по мнению господина Милея, возможно только путем шоковых мер, в числе которых значительное сокращение госслужащих и заморозка общественных проектов. Это привело к серьезному снижению уровня жизни населения и потере сотен тысяч рабочих мест в стране.

Тем не менее, отмечает Bloomberg, в последние месяцы в Аргентине стали заметны некоторые признаки оздоровления экономики: уровень зарплат стал обгонять инфляцию, рабочие места постепенно восстанавливаются, а уровень бедности сокращается. Ранее экономисты, опрошенные ЦБ Аргентины, прогнозировали сокращение ВВП страны по итогам 2024 года на 3% и его рост на 4,2% в следующем году.

Кирилл Сарханянц