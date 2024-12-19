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Коммерсантъ FM
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Каждому по САПРу

Как российские разработчики осваивают рынок инженерного ПО

Объем мирового рынка систем автоматизированного проектирования приближается к $10 млрд. Лидирующие позиции занимает Азиатско-Тихоокеанский регион, где значительные инвестиции в оборонную сферу, строительство, производство и автомобилестроение стимулируют спрос на средства автоматизированного проектирования (САПР). В России этот сегмент рынка также на подъеме — аналитики прогнозируют, что до 2030 года он будет расти быстрее IT-рынка: среднегодовой темп роста сегмента до 2030 года составит 16% против 13%. “Ъ” разобрался, как это направление развивается в нашей стране.

Фото: предоставлено пресс-службой «Нанософт»

Фото: предоставлено пресс-службой «Нанософт»

“Ъ” ознакомился с исследованием консалтинговой компании Strategy Partners о рынке инженерного программного обеспечения (ПО). Из него следует, что объем сегмента вырастет в этом году на 20% год к году и составит 50 млрд руб. Из них 18 млрд руб. принесут PLM-системы (Product Lifecycle Management — концепция управления жизненным циклом изделия), 10 млрд руб.— САПР в строительстве и изысканиях, 9 млрд руб.— САПР в машиностроении. Основными точками развития сегмента инженерного ПО станут рост строительного и машиностроительного рынков, опережающий рост ВВП, расширенная господдержка, реализация крупных инфраструктурных проектов, а также импортозамещение.

ПО родным заказчикам

Само импортозамещение в сегменте началось еще более десяти лет назад, говорит исполнительный директор компании «Нанософт» Максим Егоров. Компании, входящие в структуры «Роснефти», «Газпрома», «Росатома» и др., начали переходить на отечественный софт, что уже на данный момент позволило отработать решения на огромных масштабах. При этом российские предприятия долго работали с зарубежными аналогами, поэтому потребовалось убедить заказчиков в качестве отечественных разработок, говорит он: «В этом нам помогает наличие зрелых продуктов — уже сейчас платформа nanoCAD и решения на ее основе используются при проектировании крупных гражданских и промышленных объектов, протяженных и площадных нефтегазовых объектов, атомных электростанций, железнодорожных объектов и крупных транспортных узлов по всей стране».

Основные иностранные вендоры инженерного ПО покинули российский рынок в 2022 году. Речь идет об американских Autodesk, немецкой Siemens Digital Industries, французской Dassault Systemes и ряде других. В результате порядка 70% компаний столкнулись с проблемами в обслуживании IT-систем, оценивали в Strategy Partners.

Правительство РФ активно поддерживает как IT-отрасль в целом, так и сегмент отечественного инженерного ПО. «30–40% бюджета нашей поддержки, если не половина, ушло на поддержку САПР»,— отмечал глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, министерство выделяло заказчикам гранты, компенсируя 20–30% расходов, чтобы последние в течение трех-семи лет при участии разработчиков создали промышленное решение для последующего внедрения и замены зарубежных продуктов. Параллельно Минпромторг запустил этим летом механизм субсидирования покупок инженерного ПО и программно-аппаратных комплексов, сообщал ТАСС. Бюджет программы на 2024 год составил 1,5 млрд руб., ее действие продлится до 2030 года.

Число российских САПР и PLM-систем еще в 2021 году насчитывало 1,3 тыс. единиц, следует из данных «дорожной карты» «Новое индустриальное программное обеспечение». Согласно документу, к 2030 году оно должно вырасти до 3,7 тыс. Доля использования российского индустриального ПО должна увеличиться с 41% до 58% к 2025 году и достичь 90% к 2030 году, говорится в документе. В целом за десять лет суммарно на создание отечественного индустриального ПО будет инвестировано 40,5 млрд руб., оценивают в Strategy Partners. Само российское ПО учитывает специфику нормативных документов и отраслевых требований и легко интегрируется с другими российскими продуктами, напоминает Максим Егоров: «Помимо гибкости и адаптации к российским стандартам, принципиально важна независимость от иностранных технологий и программных решений. Это важно для обеспечения технологической независимости и сохранения дееспособности бизнеса».

Софт дозрел

Сейчас САПР (базовый, строительство и изыскания, машиностроение) — самый крупный сегмент рынка, на который приходится порядка 48% от всего объема, следует из исследования. Так, только на направление «Строительство и изыскания» приходится 21% рынка инженерного ПО, еще 18% — на сегмент «Машиностроение и промышленный дизайн». При этом в этом году доля российских разработчиков ПО и интеграторов (включая выручку вендоров, партнеров и дистрибуторов ПО) составит 90%, отмечают аналитики, хотя в 2022 году показатель был на уровне 67%.

В сегменте «базовый САПР» лидирует компания «Нанософт» с долей порядка 77%, следует из исследования. Компания также признана лидером по темпам роста выручки: с 2019 по 2023 год она ежегодно росла в среднем на 70%. «Нанософт» занял место ушедшего Autodesk и сейчас предлагает наиболее широкую линейку продуктов в сегменте архитектуры и строительства. Последний является самым крупным сегментом рынка САПР (прогноз — 44 млрд руб. к 2030 году), на который приходится почти половина всего рынка инженерного ПО.

Модернизация строительной индустрии может произойти только благодаря обязательному и повсеместному внедрению цифровых технологий для проектирования и строительства, считает управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак: «Их использование не только способствует повышению качества работ, снижению количества ошибок при проектировании, но и позволяет застройщикам сокращать инвестиционно-строительный цикл и затраты на строительство». По его словам, интерес застройщиков к таким технологиям уже растет с увеличением числа и качества российских цифровых разработок для строительства.

Конвейерная автоматизация

Объем рынка инженерного ПО и IT-услуг к 2030 году составит 74 млрд руб. при среднегодовом темпе роста 16%, прогнозируют в Strategy Partners. Совокупная выручка их разработчиков и поставщиков достигнет 69 млрд руб. при CAGR в 18%. Сам рынок инженерного ПО — инвестиционно-привлекательное направление, считает партнер практики «Машиностроение и технологии» компании Александр Постников. По его словам, отрасль будет расти быстрее, чем российский рынок IT в целом.

Будущее инженерного ПО связано с повышением автоматизации, развитием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, полагает Максим Егоров. Это позволит сократить время на рутинные задачи, повысить точность расчетов и создать более интеллектуальные системы проектирования, уточняет он: «Цифровые двойники — виртуальные копии реальных объектов — помогут проводить испытания в смоделированной среде и оптимизировать производственные процессы». В «Нанософте» также видят потенциал в сфере проектирования умных зданий и производств с эффективным энергопотреблением, а также в разработке решений для мониторинга промышленных объектов.

Повлияет на развитие отрасли и рост популярности информационного моделирования (ТИМ/BIM), интеграции ИИ и машинного обучения в инженерные приложения, а также интерес к облачным технологиям и платформам (SaaS) как к услуге, прогнозирует Максим Егоров. В арсенале российских вендоров уже есть решения с интеграцией инструментов на базе ИИ и информационного моделирования, соглашается Николай Козак.

Юлия Юрасова

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