Китайскую кухню в Казани заказывают в 2 раза чаще, чем по России

В 2024 году китайскую кухню в Казани заказывали в два раза чаще, чем в других российских городах. Об этом сообщила руководитель управления ресторанного бизнеса «Яндекс.Еды» Александра Артюшкина.

Татарскую кухню в городе Казань заказывали в 4,2 раза чаще, чем в других городах страны, самсу — в 2,2 раза чаще, манты — в 2 раза, а плов — в 1,5 раза.

В топ популярных блюд вошли бургеры, картофельные закуски, закуски из курицы, салаты и пицца. Наиболее распространенными кухнями стали американская, итальянская, японская и домашняя.

В 2024 году товарооборот сервиса в Казани вырос на 59% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 30%. Прогнозируется, что рост числа заказов к концу года составит 48%.

Влас Северин