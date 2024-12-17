На курорте «Красная Поляна» запустили выдачу карт «Мир» для иностранных гостей

«Риксос Красная Поляна Сочи» стал одним из первых отелей в стране, где иностранные туристы могут получить российскую банковскую карту непосредственно на стойке регистрации. Проект реализован совместно с финтех-компанией ЮMoney, входящей в экосистему Сбера, передает пресс-служба курорта «Красная Поляна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна» Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна»

Оформление карты происходит бесплатно через мобильное приложение. Активированную карту платежной системы «Мир» можно сразу использовать для оплаты.

По словам управляющего отелем Товмаса Дарбиняна, появление нового финансового продукта для иностранных граждан серьезно повысит уровень комфорта гостей и сможет в перспективе положительно повлиять на увеличение туристического потока из-за рубежа. В отеле, в частности, прогнозируют дальнейшее восстановление въездного турпотока и расширение географии гостей.

Директор по розничным продуктам ЮMoney Андрей Ефимочкин отметил: «За год карты получили туристы более чем из 80 стран: число выданных карт выросло в девять раз».

Сейчас проект работает в тестовом режиме в отеле «Риксос». В будущем планируется внедрить систему во всех отелях курорта «Красная Поляна».

Вячеслав Рыжков