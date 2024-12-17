В Челябинской области мигрантам продлили запрет на работу по патентам на год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер постановил в 2025 году продлить запрет на привлечение мигрантов на работу по патентам по 22 видам деятельности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Мигрантам в 2025 году будет запрещено работать в оптовой и розничной торговле автотранспортом, гостиницах и на предприятиях общественного питания, сфере финансов, страхования, негосударственных пенсионных фондах, в области права и бухгалтерского учета, ветеринарии, трудоустройства и подбора персонала, искусства и организации развлечений, азартных игр и лотерей, спорта и отдыха. Иностранцам также нельзя осуществлять трудовую деятельность по патентам в сферах общественного транспорта и такси, в автосервисах, ремонтировать компьютеры и бытовую технику, наниматься рабочими в частные домохозяйства, заниматься устным и письменным переводом.

Впервые ограничения на работу по патентам для мигрантов в Челябинской области были введены в 2016 году. Тогда им запретили быть водителями городских, пригородных и междугородних автобусов, а также легковых такси на территории региона. В 2024 году список пополнился еще 19 пунктами.