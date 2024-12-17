Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области мигрантам продлили запрет на работу по патентам на год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер постановил в 2025 году продлить запрет на привлечение мигрантов на работу по патентам по 22 видам деятельности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Мигрантам в 2025 году будет запрещено работать в оптовой и розничной торговле автотранспортом, гостиницах и на предприятиях общественного питания, сфере финансов, страхования, негосударственных пенсионных фондах, в области права и бухгалтерского учета, ветеринарии, трудоустройства и подбора персонала, искусства и организации развлечений, азартных игр и лотерей, спорта и отдыха. Иностранцам также нельзя осуществлять трудовую деятельность по патентам в сферах общественного транспорта и такси, в автосервисах, ремонтировать компьютеры и бытовую технику, наниматься рабочими в частные домохозяйства, заниматься устным и письменным переводом.

Впервые ограничения на работу по патентам для мигрантов в Челябинской области были введены в 2016 году. Тогда им запретили быть водителями городских, пригородных и междугородних автобусов, а также легковых такси на территории региона. В 2024 году список пополнился еще 19 пунктами.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...