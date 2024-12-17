Новосибирское заксобрание выдвинуло Андрея Панферова на пост бизнес-омбудсмена

Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов выдвинут региональным парламентом на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соответствующее решение сессия заксобрания приняла 17 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

Кандидатура не встретила возражений, депутаты поддержали ее единогласно. Других претендентов не было. Как писал «Ъ-Сибирь», конкурс на пост бизнес-омбудсмена был объявлен после смерти в сентябре 2024 года Николая Мамулата. «Я уверен, что мы дадим новый толчок институту уполномоченного по защите прав предпринимателей»,— сказал председатель заксобрания Андрей Шимкив.

«Вам большое спасибо за столь стремительный взлет в моей карьере. Поэтому дай бог вам здоровья, счастливо оставаться!»,— обратился к депутатам господин Панферов после голосования. Теперь его кандидатуру должен утвердить аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Андрей Панферов был избран в одномандатном округе №1, входит во фракцию «Единой России», которую одно время возглавлял. Довыборы в округе проводиться уже не будут, поскольку до очередных выборов в заксобрание остается менее года.

Валерий Лавский