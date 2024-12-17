Новосибирское заксобрание выдвинуло Андрея Панферова на пост бизнес-омбудсмена
Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов выдвинут региональным парламентом на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соответствующее решение сессия заксобрания приняла 17 декабря.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Кандидатура не встретила возражений, депутаты поддержали ее единогласно. Других претендентов не было. Как писал «Ъ-Сибирь», конкурс на пост бизнес-омбудсмена был объявлен после смерти в сентябре 2024 года Николая Мамулата. «Я уверен, что мы дадим новый толчок институту уполномоченного по защите прав предпринимателей»,— сказал председатель заксобрания Андрей Шимкив.
«Вам большое спасибо за столь стремительный взлет в моей карьере. Поэтому дай бог вам здоровья, счастливо оставаться!»,— обратился к депутатам господин Панферов после голосования. Теперь его кандидатуру должен утвердить аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Андрей Панферов был избран в одномандатном округе №1, входит во фракцию «Единой России», которую одно время возглавлял. Довыборы в округе проводиться уже не будут, поскольку до очередных выборов в заксобрание остается менее года.