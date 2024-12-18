Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Компании усиливают работу не только со студентами, но и со школьниками»

HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина — о восприятии коммуникации с руководителями разными поколениями сотрудников

HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина

HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина

Фото: Предоставлено «Яндекс»

HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина

Фото: Предоставлено «Яндекс»

Мы уже некоторое время живем в новой эпохе кадрового планирования. Острый дефицит кадров в ИТ, о котором говорили последние годы, сменился относительно стабильной ситуацией, где предложение в целом соответствует спросу. Однако скорая смена поколений бросает новые вызовы HR-специалистам.

Крупные технологические компании, включая нас, выстроили устойчивую систему найма, которая сочетает различные источники кадров. Помимо состоявшихся специалистов, бигтехи нанимают стажеров и выпускников различных программ, включая собственные. У одного только «Яндекса» таких программ больше 35, начиная от основанного в 2007 году ШАД и заканчивая недавно созданным со «Сбером» бакалавриатом AI360 в четырех ведущих вузах страны. Выпускники подобных проектов уже обладают нужными знаниями или добирают необходимое на уже упомянутых стажировках. У нас, например, количество успешно прошедших стажировку больше 2 тыс. человек в год, и это существенная часть найма.

Компании усиливают работу не только со студентами, но и со школьниками, развивая в случае с ИТ олимпиадное движение и специализированные образовательные проекты. «Яндекс», например, в этом году впервые позвал талантливых школьников соревноваться в чемпионате по программированию Yandex Cup. Все это дает мотивацию учиться информационным технологиям и в целом работает на повышение качества выпускников, даже если они не оказываются сразу в той компании, которая выступила с отдельно взятой школьной инициативой.

Быстрый рост и активный наем недостающих молодых специалистов неизбежно приведут и к быстрой смене поколений. Например, по нашим прогнозам, уже через два года около 60% сотрудников «Яндекса» будут представителями зумеров. Это создает новые вызовы для корпоративной культуры, ведь до смены поколений им придется уживаться между собой.

Тиктоки про особенности зумеров в работе не просто так заполонили ленты соцсетей, а quite quitting, когда молодые люди делают лишь необходимый минимум работы, также постепенно превращается из единичных историй в заметную статистику — по крайней мере, в западных компаниях, но скоро все это может дойти и до нас.

Все это возникает из-за простого непонимания компаниями и их старшими сотрудниками отличий молодого поколения, и одно из главных — это важность психологического комфорта в сравнении с зачастую достигаторским подходом предыдущих поколений. Помимо очевидного work-life balance, можно сказать, что для молодых психологический комфорт — это еще и во многом про свободу, которая может выражаться по-разному.

Например, это гораздо более критическое отношение к иерархии и каким-то устоявшимся правилам. Возьмем хотя бы посещение офиса: молодое поколение сильнее воодушевилось удаленкой во время эпидемии и с большим сопротивлением приняло тренд back to office, тогда как взрослые гораздо больше привыкли к своим кабинетам и возвращались обратно охотнее. Многие из старших сотрудников были бы, возможно, счастливы на все дни вернуть подчиненных обратно в офис, но мы в итоге посчитали правильным миксовать два подхода. Поэтому сейчас в компании гибридный режим работы, то есть посещать офис нужно три-четыре дня в неделю. Возможно, это и не предел мечтаний обоих поколений, но это неплохой компромисс.

В случае со свободой внутри компании ситуация посложнее. В «Яндексе» традиционно очень «горизонтальное» взаимодействие: у нас принята прямота, и люди общаются друг с другом на равных. С одной стороны, это импонирует молодым специалистам, потому что это совершенно точно про свободу. А с другой стороны, это парадоксальным образом бьет в один из самых крупных разломов между бумерами и зумерами. То, что в традиционной иерархии прячется за так называемым corpspeak, в более свободных компаниях может приводить к горячим спорам, где часто бывает не до выбора обтекаемых выражений. Молодое поколение более восприимчиво к такому и может острее реагировать на прямолинейную речь руководителя, поэтому здесь становится важным обучение старших менеджеров софт-скиллам, особенно в части экологичного фидбэка. А чтобы закрепить это, внедряются инструменты оценки руководителей, где они могут увидеть свои результаты в таких метриках, например, как вовлеченность и самочувствие команды, что позволяет им лучше понимать свои зоны роста.

В свою очередь, для оценки молодых специалистов становится важнее прозрачность — недостаточно сказать, что ты хорошо или плохо поработал по причине 1, 2 и 3. Важно донести это максимально корректно и убедительно, и для этого приходится менять некоторые устоявшиеся подходы. Например, мы долгое время в рамках традиционного ревью держали отзывы коллег на сотрудников закрытыми — их видел только руководитель, а сейчас добавили возможность оставлять открытый фидбэк по желанию. Это одно из самых позитивно воспринятых изменений, которое снижает количество стресса в и без того непростой период оценки.

Неизбежная смена поколений требует от компаний не только своевременного найма молодежи, но и готовности меняться изнутри. В ИТ этот процесс может пройти проще благодаря общему техническому бэкграунду руководителей и молодых специалистов, хотя перемены коснутся всех.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...