В поисках талантов

Создание рабочих мест — один из ключевых показателей экономического развития регионов. Только в Московской области каждый год создается около 80 тыс. рабочих мест, многие из них относятся к рабочим специальностям. На промпредприятиях региона работают свыше 505 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост почти на 5%. По данным Мосстата, средняя зарплата в Подмосковье в сентябре этого года составила 96,4 тыс. руб., в то время как в России этот показатель равен 84,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Министерством Инвестиций, Науки и промышленности МО Фото: Предоставлено Министерством Инвестиций, Науки и промышленности МО

Подмосковное правительство уделяет особое внимание созданию и развитию кадрового резерва, сотрудничает с предприятиями и учебными заведениями для подготовки квалифицированных специалистов. Бизнес, в свою очередь, сам заинтересован в повышении квалификации своего персонала, а также в обучении подмосковных выпускников для своих производств.

Положительно влияет на развитие кадрового потенциала региона и развитие промышленной инфраструктуры. Больше рабочих мест — выше конкуренция среди работодателей — больше зарплата. В итоге жителям области больше не нужно ездить в столицу, поскольку найти хорошую работу с достойной зарплатой в Подмосковье сегодня можно и рядом с домом.

Кадры в импортозамещении

В Московской области реализуется программа «Кадры для импортозамещения», цель которой обеспечить проекты технологического суверенитета нужными квалифицированными кадрами.

«В рамках программы инвесторы могут заключить соглашения с подмосковными колледжами о подготовке специалистов, необходимых для работы на их предприятиях. На текущий момент в программе участвуют 103 компании, подписавшие 119 договоров с 44 учебными заведениями региона. По программе планируется подготовить более 10 тыс. специалистов»,— сказала заместитель председателя правительства—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Еще один инструмент подготовки специалистов для предприятий Подмосковья — федеральный проект «Профессионалитет». Он нацелен на интеграцию колледжей и техникумов с реальным сектором экономики через создание образовательно-производственных центров и кластеров профобразования. В рамках проекта в Московской области создано уже 14 кластеров по различным отраслям, 7 из которых начали функционировать в этом году. В программе участвуют колледжи и предприятия, специализирующиеся в сфере машиностроения, радиоэлектроники, металлургии и других областях. Кластеры обеспечивают подготовку квалифицированных сотрудников для существующих и новых компаний.

Интерес к подготовке специалистов проявляют и инновационные региональные площадки. Так, чтобы обеспечить резидентов квалифицированными кадрами, управляющая компания особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» подписывает соглашения о сотрудничестве со своими резидентами на обучение студентов по необходимым направлениям. Компании определяют навыки, знания и умения, которыми должен обладать студент, а ОЭЗ берет на себя их обучение и развитие.

Специалисты широкого профиля необходимы и инвесторам, работающим в подмосковных индустриальных парках. В Московской области работают 70 таких парков, где размещено около 1,5 тыс. компаний и трудоустроены 72,5 тыс. человек. Одним из институтов привлечения инвесторов на эти площадки является Корпорация развития Московской области.

Открывая двери завода

В рамках развития промышленного туризма в Подмосковье создан онлайн-сервис «Промышленное кольцо», размещенный на инвестиционном портале Московской области. Этот проект не только знакомит жителей региона с местными предприятиями, но и решает важную задачу по привлечению специалистов в промышленность. Через сервис можно записаться на очные экскурсии и мастер-классы, которые проводятся на подмосковных предприятиях. Также сервис предлагает онлайн-знакомство с производствами Московской области.

Ярмарки вакансий — еще один инструмент решения проблемы кадрового дефицита. Они помогают работодателям найти сотрудников, а соискателям — подходящие вакансии. На ярмарках жители узнают о работе рядом с домом, общаются с работодателями и получают информацию о рынке труда. Так, благодаря ярмаркам более 700 человек нашли работу в ОЭЗ «Дубна».

Также Московская область участвует в национальном проекте «Производительность труда», который включает оптимизацию производственных процессов, обучение сотрудников и внедрение системы наставничества на подмосковных предприятиях. В нацпроект уже привлечено 280 промпредприятий региона. Для помощи участникам в реализации нацпроекта специалисты Регионального центра компетенций Московской области учат сотрудников подмосковных предприятий практикам бережливого производства. Обучение прошли уже более 5,2 тыс. человек. В процессе формируются команды внутренних наставников, что позволяет распространить полученный опыт на все производство.

Каждый четвертый студент — ученый

Кадровые ресурсы являются одним из инвестиционных преимуществ Московской области. Это касается и научной сферы. Сегодня в регионе действует 261 научная организация, где работают 40,6 тыс. исследователей. Из них 16 тыс., что составляет примерно 40%,— молодые специалисты до 39 лет. Это огромный потенциал региона, способствующий научно-техническому развитию экономики Подмосковья. А для комфортной работы и жизни ученых в Подмосковье действуют специальные премии и гранты, социальная ипотека, субсидии на развитие инфраструктуры наукоградов.

Всего в Московской области находится 55 высших учебных заведений и 91 среднее специальное, где обучаются 72 тыс. и 112 тыс. студентов соответственно. Из них 25% студентов обучаются по специальностям, связанным с наукой. Получается, каждый четвертый студент Подмосковья будет заниматься научной деятельностью в будущем.

Площадкой для привлечения кадров в прикладную науку также служат ОЭЗ технико-внедренческого типа. В Московской области есть две такие зоны — «Дубна» и «Исток». На их территориях свое производство разместили более 180 компаний высокотеха. Резидентами было создано почти 12 тыс. рабочих мест.

Кадры-2025

Национальный проект «Кадры», планируемый к запуску в 2025 году, будет включать четыре направления: трудоустройство выпускников, переобучение действующих специалистов, сокращение потерь из-за временной нетрудоспособности сотрудников, привлечение молодых людей к предпринимательству.

«В рамках этого нацпроекта в следующем году на инвестиционном портале Московской области мы запускаем новый онлайн-сервис "Кадры". Он представляет собой платформу для поиска работы, где будут размещаться актуальные вакансии подмосковных предприятий и программы обучения учебных заведений. Сервис ориентирован на привлечение квалифицированных специалистов для реализации инвестпроектов в регионе. Главными преимуществами сервиса станут бесплатное использование для всех пользователей, удобство, а также собранная в одном месте информация о подмосковных вакансиях и обучении»,— рассказывает Екатерина Зиновьева.

Физлица смогут размещать резюме, искать вакансии, а также программы обучения и переподготовки. Работодатели смогут размещать вакансии, находить кандидатов среди представленных резюме и выбирать учебные заведения для повышения квалификации своих сотрудников. В свою очередь, образовательные учреждения могут публиковать актуальные программы обучения и переподготовки, вакансии, просматривать базу резюме для поиска сотрудников и искать компании-контрагенты для подготовки и переподготовки кадров по своим программам.

Развитие программ по привлечению, обучению и переподготовке специалистов способствует их росту. В этом заинтересованы и регион, и сам бизнес. Регионы работают над популяризацией рабочих профессий, чтобы выпускники и молодые специалисты не боялись приходить работать на предприятия, а уже действующие сотрудники не боялись обучаться новому и расти профессионально. Московская область на своем примере демонстрирует, что рабочие специальности — это престижно и востребовано. Особенно сейчас, когда развивается техсуверенитет, растет потребность в кадрах и выстроен достойный уровень зарплат за счет конкуренции.

Елена Иванова