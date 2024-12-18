Гневные голоса в твоей голове

Современный мир — это мир, где люди постоянно общаются друг с другом. И работа в этом мире не исключение — мы все больше трудимся в командах, больших и маленьких, все чаще общаемся с коллегами на различных мероприятиях, как внешних, так и внутренних. Однако все это зачастую коммуникация без коммуникации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В большинстве случаев, когда мы так общаемся, мы видим не друг друга, а функцию, которую каждый из нас выполняет в данной ситуации. Нам ничего не интересно про наших собеседников, ничего от них не нужно, кроме помощи нам в достижении наших собственных, подчас очень неамбициозных, конечных и ограниченных целей. И, с одной стороны, это совершенно нормально с учетом того, какой объем таких взаимодействий в среднем происходит у каждого из нас в течение дня, месяца, года. Да и понятно, что, если бы мы, начиная какое-то дело, оценивали друг друга сначала с человеческой точки зрения, люди продолжали бы до сих пор существовать в формате общины, потому что именно наша способность смотреть друг на друга узко, не вдаваясь в моральные и политические суждения, и позволила существовать современному обществу.

Однако у всех нас в какой-то момент наступает переизбыток такого общения, и мы начинаем искать в рабочих взаимоотношениях человеческие эмоции. А если не находим — начинаем их придумывать, и вот, здравствуй, воображаемая взаимная симпатия, или, еще лучше, воображаемый конфликт. Он подталкивает нас к тому, чтобы приписывать людям намерения, которых они не имели, действия, которые они не планировали, и замыслы, которые они никогда не стремились реализовывать вам во вред. Для этого много не нужно — отвел глаза, поприветствовал недостаточно приветливо, не подошел спросить, как дела. И вот вы уже вовсю компенсируете себе все те эмоции, которые недополучили в ходе общения с другими коллегами — и эмоции эти хоть и отрицательные, но сильные. Они дают энергию, привносят в профессиональную жизнь хоть какой-то драйв.

Поэтому если видеть в причинах роста числа конфликтов на работе — а он, если судить по косвенным признакам, все-таки происходит — и такие факторы, то в ближайшей перспективе никакого глобального перелома этого тренда не случится. Ну или мы все вдруг станем относиться друг к другу не как к функции, а как к живым людям. Но вряд ли же, друзья.