Страховка для перевозчика

В этом году рынок страхования фармацевтических транспортировок показал значительный рост на фоне подорожания лекарств, усложнения логистики и увеличения рисков перевозчика. Но это лишь обострило несовершенство существующей модели страхования лекарственных грузов: невозможность страховки эквивалентной стоимости грузов и неучастие фармперевозчика в согласовании условий договора страховки. По мнению экспертов, решение видится в первую очередь в адаптации действующего законодательства под реалии рынка.

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Серьезный рост премий

По итогам десяти месяцев 2024 года сборы страховщиков по страхованию фармацевтических перевозок значительно выросли. Рост сборов по страхованию фармацевтических грузоперевозок в этом году обусловлен несколькими ключевыми факторами, говорят участники рынка. «Во-первых, инфляция привела к увеличению стоимости перевозимых фармацевтических грузов, что, в свою очередь, отразилось на размерах страховых премий. Во-вторых, сегмент столкнулся с повышением убыточности из-за усложнения логистических цепочек, включая изменение маршрутов. К этому добавились износ транспортного оборудования и дефицит профессиональных кадров, что увеличивает риски повреждения или утраты груза»,— поясняет начальник управления страхования транспортной логистики компании «Югория» Владимир Алексахин. Премии выросли по причине существенного подорожания грузов, подтверждают в ВСК.

Страховые брокеры подтверждают рост. Сборы по страхованию фармацевтических перевозок выросли на 22% по отношению к аналогичному периоду 2023 года, оценивает начальник управления страхования грузов страхового консультанта АСТ Михаил Костяной. «Увеличение объема премий обусловлено в основном ростом стоимости самих товаров и доплат премий за отказ от суброгации. По части страхования ответственности мы видим также небольшой рост спроса — скорее за счет выхода на рынок перевозки новых игроков и желания всех участников как-то добавить прочности своему бизнесу»,— поясняет заместитель директора департамента международных клиентов страхового брокера Remind Илья Миронов.

По словам начальника управления страхования грузов компании «Ингосстрах» Романа Голубева, наблюдается определенный тренд к росту доли премий по сегменту термолабильных грузов в целом: «Помимо этого, мы видим, что объемы перевозок фармацевтической продукции по ряду крупных партнеров постоянно растут».

В ВСК отмечают, что у них сборы по этому направлению выросли на 20–25% год к году. Премии «СберСтрахования» по страхованию перевозки лекарств за аналогичный период выросли на 65% относительно аналогичного периода прошлого года, отмечают в «СберСтраховании». Сборы по таким договорам в портфеле «РЕСО-Гарантии» выросли на 30% к аналогичному периоду 2023 года, рассказывают в компании. «Если убрать различные субъективные факторы, которые не отражают картину на рынке в целом, у нас наблюдается рост в пределах инфляции — 7–8%»,— делятся в «Абсолют Страховании».

Лимит ответственности

По словам экспертов, у страхования перевозок лекарственных препаратов есть своя модель работы, и прежде всего она подразумевает страхование ответственности грузоперевозчика, а также страхование груза. Говоря о страховке ответственности, господин Голубев отмечает, что в этом случае на страхование принимается ответственность автоперевозчиков или экспедиторов за нарушение договора перевозки груза или договора транспортной экспедиции, в том числе ответственность за сохранность перевозимого или экспортируемого груза, говорит господин Голубев. Покрытие рисков бывает разным: от поименованных событий, повлекших повреждение, гибель или утрату груза, до максимально широкого покрытия, которое включает также договорные риски (штрафы, неустойки, упущенную выгоду) и дополнительные расходы, не связанные с перевозкой груза, а лимит ответственности за сохранность груза обозначается страхователем.

По словам директора управления андеррайтинга страхования грузов компании «Ренессанс Страхование» Светланы Вьялковой, как правило, лимит ответственности страховой компании по полисам ответственности ограничен 50 млн руб., а покрытие по полису ответственности существенно уже, чем по страхованию грузов, и обычно содержит некоторые исключения. В связи с меньшей суммой ответственности и меньшим набором застрахованных рисков страховой тариф также немного ниже, чем по страхованию грузов, уточняет она.

Что касается страхования груза, то это вид, направленный на защиту имущественных интересов владельцев поставки от потерь вследствие случайностей и опасностей перевозки, поясняет Роман Голубев. По сути, речь идет о страховании груза от рисков гибели, утраты и повреждения, произошедших по таким причинам, как дорожно-транспортные происшествия, стихийные бедствия, события техногенного характера, противоправные действия третьих лиц, поясняет он. Основной риск — «рефрижераторный», который покрывает убытки от гибели или повреждения груза, вызванные изменением температуры вследствие поломки рефрижераторной установки, отмечает господин Алексахин.

В силу того что поломка оборудования зачастую приводит к полной утрате груза, страхование на полную стоимость перевозимого товара является приоритетным решением, что обеспечивает максимальную защиту интересов владельца груза, учитывая высокую стоимость и строгие требования к сохранности фармацевтической продукции, разъясняет он. Как правило, лимиты страховых сумм по перевозкам высокие и доходят до 500 млн руб., отмечает госпожа Вьялкова.

Обычно грузовладельцы страхуют грузы по договору страхования грузов, а экспедиторы, перевозчики страхуют свою ответственность по договору экспедирования, перевозки перед заказчиком перевозки, экспедирования груза, указывает начальник отдела страхования грузов департамента по страхованию имущественных рисков «РЕСО-Гарантии» Андрей Анохин. Экспедиторы, перевозчики также могут страховать грузы в пользу грузовладельцев и за их счет, включая стоимость страхования в стоимость экспедиторских услуг, продолжает он. Таким образом, оба эти вида страхования важны для защиты участников грузоперевозок, но защищают разные стороны процесса, заключает директор корпоративного страхования компании «СберСтрахование» Зара Геворкян.

Две проблемы

Но, согласно данным совместного исследования консультационной группы «Прайм Эдвайс» и RTA, в страховании грузоперевозок есть две серьезные проблемы.

В первую очередь российские страховщики по данному виду страхования не предоставляют возможность застраховать риски на сумму, эквивалентную стоимости перевозимых грузов. Названная проблема приводит к тому, что на данный момент транспортно-экспедиционные компании в ряде случаев фактически принимают на себя все риски, связанные с грузом, не имея полного страхового покрытия своей ответственности, отмечается в исследовании. На практике для преодоления данной проблемы грузовладелец заключает договор страхования грузов с условиями об отказе от суброгации к перевозчику, однако подобная структура отношений не исключает полностью рисков возложения ответственности на указанных лиц.

Еще одна серьезная трудность заключается в том, что в рассмотренной модели отношений перевозчики не участвуют в процессе согласования условий договора страхования грузов. Это может привести к тому, что условия страхования не будут учитывать специфику перевозки, а в некоторых случаях транспортная компания и вовсе может не быть в курсе всех условий, на которых грузовладелец застраховал груз. Следствием этого является повышенный риск нарушения условий договора страхования, что может привести к отказу в выплате страхового возмещения, указывают авторы исследования.

Кроме того, ответственность перевозчиков устанавливается законом, а ее ограничение не допускается. Как правило, ответственность за груз ложится на плечи перевозчика во всех случаях, если только не будет доказано, что ущерб причинен при наличии обстоятельств, которые он не смог предотвратить и устранение которых от него не зависело. При этом отсутствие должной страховой защиты своих рисков может привести к тому, что один факт возникновения убытков при перевозке дорогостоящего груза повлечет банкротство компании, а также риск возложения персональной ответственности на ее менеджмент и бенефициара, следует из исследования.

При этом самыми проблемными являются перевозки в рамках госконтрактов, когда перевозчики выбираются методом гостендеров, где, как правило, основным фактором является стоимость услуг, а не опыт работы, наличие валидации, картирования транспортных средств, состояние этих транспортных средств и многие другие факторы, указывает руководитель управления транспортного страхования «Абсолют Страхования» Антон Чернигов. Это приводит к тому, что дорогие и объемные контракты могут передаваться неподготовленным перевозчикам, считающим, что это почти то же, что продукты, где колебания в пределах пяти-десяти градусов роли не играют, отмечает он.

Представители перевозчиков подтверждают важность проблем. «Перевозка лекарств стоимостью несколько сотен миллионов рублей — обычное дело. Есть кейсы с суммами в несколько миллиардов в одном транспортном средстве. Это большие цифры для производителя или дистрибутора, для них убыток будет существенным и фатальным для любого перевозчика в стране. При наступлении такого убытка перевозчик становится банкротом»,— рассказывает управляющий коммерческой группой, ответственный за качество компании RTA Станислав Булыгин.

Решение видится в первую очередь в адаптации законодательства под реалии рынка, считает руководитель проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Дмитрий Борисенко. Такие изменения могут быть направлены на закрепление права сторон ограничивать размер ответственности перевозчика (по крайней мере в тех случаях, когда обе стороны являются предпринимателями), а также на более детальную регламентацию критериев, по которым может производиться оценка качества лекарственных препараторов, что, в свою очередь, позволит сбалансировать риски между сторонами и повысить востребованность и ценность страхования ответственности перевозчика, поясняет он. Решение лежит прямо на поверхности — все-таки ответственность перевозчика необходимо ограничить, подтверждает господин Костяной.

Совладелица страхового брокера Mainsgroup Екатерина Юмашева отмечает, что для отрасли необходимо активное участие государства в части приведения 87-ФЗ («О транспортно-экспедиционной деятельности») в соответствие с международными практиками, например лимитирование ответственности по формуле «x руб. за кг брутто веса».

Юлия Пославская