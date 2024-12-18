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Коммерсантъ FM
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Инвестиции с видом на защиту

Страховщики приготовились к старту продаж долевого страхования жизни

С 1 января 2025 года на страховом рынке появится долгожданный финансовый продукт — долевое страхование жизни (ДСЖ), новый инструмент для квалифицированных инвесторов, готовых к самостоятельному долгосрочному инвестированию и риску. Помимо финансовой составляющей, ДСЖ дает страховую защиту и преимущества страхования жизни: налоговый вычет по программам со сроком от пяти лет, защиту средств от ареста и конфискации по решению суда и от раздела при разводе. Одна из задач ДСЖ — потеснить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), по которому с начала 2026 года у страховщиков будут ограничения в продаже.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

История вопроса

В новом году на страховом рынке появится новый продукт — долевое страхование жизни, которое станет аналогом продукта, известного за рубежом как Unit-Linked Insurance, по сути — инвестиционного инструмента в формате полиса долгосрочного страхования жизни. Этот страховой продукт дает страховое покрытие и возможность инвестировать, а также имеет ряд преимуществ, например налоговые льготы и гибкость в управлении и выводе средств. Работает такой продукт лучше всего именно для долгосрочных накоплений.

Российские страховщики говорят о необходимости появления Unit-Linked в РФ уже более 15 лет, отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев. Но были опасения у ЦБ и Минфина, и не до конца было понятно, как к нему подступиться. В 2022 году «Сбер» на базе действующего законодательства запустил схожий с Unit-Linked продукт. Как рассказывает управляющий директор «СберСтрахования жизни» Евгений Щекланов, практики, выработанные в компании в части раскрытия информации и предоставления информации о публичной доходности, регулятор использует как стандарт для рынка.

Законопроект о долевом страховании жизни был принят в 2023-м. В течение текущего года проводилась масштабная подготовка к его запуску: появились нормативные акты регулятора по разным аспектам ДСЖ, вносились уточнения в регулирование, касающееся ПИФов, проводились встречи со страховщиками жизни. Последние готовятся к запуску продаж на своей стороне: внедряют инфраструктуру и ИТ-системы, организовывают взаимодействие с внешней управляющей компанией и т. д.

Как работает ДСЖ?

ДСЖ — это новый инструмент для российских частных инвесторов с определенным опытом и уровнем квалификации, готовых к самостоятельному инвестированию, предупреждает гендиректор страховой компании «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.

Как и в ИСЖ, часть страховой премии инвестируется в выбранные клиентом активы. Однако потенциальные доходы от инвестиций вместе с рисками потерь переходят от страховой компании к страхователю.

В дополнение к инвестициям клиент благодаря ДСЖ получает страховую защиту и другие преимущества страхования жизни: налоговый вычет по программам со сроком от пяти лет, защиту средств от ареста и конфискации по решению суда, от раздела при разводе.

«Какие-то специальные формальные разрешения получать нет необходимости. Если есть намерение создавать и управлять паями в рамках страховой компании, то необходимо подать документы на получение ограниченной лицензии управляющей компании. Запуск любого нового продукта, а особенно в рамках нового вида страхования,— это большая работа на стороне страховщика»,— уточняет Глеб Яковлев.

Еще один вариант — передача любой сторонней управляющей компании права на управление, добавляет Евгений Щекланов, поскольку получение лицензии — непростая задача: «Например, нельзя переиспользовать многие вещи, которые мы, как страховщики, научились делать: нельзя использовать текущую систему внутреннего контроля страховщика, необходимо строить внутренний контроль управляющей компании внутри страховой. Ввиду этого кажется, что с января большинство страховщиков жизни пойдут по второму пути: передадут сторонним управляющим компаниям права на управление».

В чем плюсы ДСЖ

Эксперты рынка сходятся во мнении, что основное преимущество нового продукта — его прозрачность. Как отмечает Евгений Щекланов, это будет первый продукт, который содержит в себе возможность управления инвестиционными фондами в оболочке страхового полиса.

«Паями ПИФа владеет сам страхователь, а не страховая компания. Не исключаем, что появятся ДСЖ с защитой вложенного капитала или его части от рисков потери вложенных средств. То есть безубыточность вложений в каком-то смысле. Важным преимуществом является возможность адресной передачи паев ПИФа при наступлении страхового случая, а точнее, суммы от их погашения, выгодоприобретателю, указанному клиентом при заключении договора»,— перечисляет Глеб Яковлев.

Для сравнения: паи ПИФов не в рамках ДСЖ являются частью наследственной массы, которая распределяется между наследниками, и фактически распоряжаться паями можно не ранее шести месяцев после открытия наследства.

«В условиях растущего интереса к долгосрочным инвестициям и защите финансов ДСЖ может стать популярным продуктом у российских граждан. Новые продукты могут предложить ряд конкурентных преимуществ, которые будут формировать его клиентскую ценность: гибкость инвестирования и широкие возможности страхователя по управлению своим договором, прозрачность в части инвестиционных активов и расчета дохода, комбинирование инвестиционной и страховой части и другие опции. Это может привлечь внимание тех, кто ищет современные и удобные решения для управления своими финансами»,— соглашается гендиректор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич.

Но и до сих пор остаются неопределенные моменты — это налоговые льготы. В настоящий момент страховщики жизни ожидают финализации налогового режима. Именно от этого будут зависеть перспективы ДСЖ в России, полагает Евгений Щекланов.

Прогнозы и ожидания

Продукты ДСЖ могут дать отрасли страхования жизни дополнительный импульс роста в среднесрочной перспективе, уверен Олег Киселев: «ДСЖ может стать новым стимулом и для развития российского рынка частных инвестиций как дополнительный инструмент диверсификации. Для государства средства, размещенные в полисах ДСЖ, будут одним из значимых источников долгосрочных инвестиций в национальную экономику, поэтому хотелось бы рассчитывать на эквивалентные программе долгосрочных сбережений и ИИС-3 налоговые льготы и гарантии»,— добавляет Олег Киселев.

Евгений Щекланов отмечает, что Минфин ждет от ДСЖ существенных сборов — на уровне 250 млрд руб. за год. Кроме того, он отмечает, что страховщики жизни в течение года готовятся переводить в ДСЖ ИСЖ, по которому с начала 2026-го у страховщиков будут ограничения в продаже. Поэтому ДСЖ призван занять позицию в нише инвестиционных продуктов, а линейка предложения будет выглядеть так: ДСЖ будет продаваться как инвестиционный продукт, НСЖ — как классический накопительный продукт, а также останутся рисковые продукты.

Евгений Гуревич ожидает, что запуск ДСЖ привлечет новых клиентов в страховые компании — как делающих первые шаги в инвестициях, так и опытных инвесторов, которые стремятся к расширению инвестиционных возможностей. Благодаря этому средства, размещенные в полисах долевого страхования жизни, обеспечат дополнительный приток длинных денег в экономику страны.

В ВСС надеются, что у ДСЖ будут свои клиенты и его запуск не повлечет перетока страховой премии из других страховых продуктов. Глеб Яковлев подводит следующий итог: 2025 год станет показательным в плане самостоятельной ценности ДСЖ для клиентов, поскольку именно в наступающем году на страховом рынке будут присутствовать все продукты страхования жизни.

Рита Ройзен

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