Рынок новых легковых автомобилей в декабре может упасть относительно ноября

Продажи новых легковых машин за вторую неделю этого месяца — с 9 по 15 декабря — сократились на 16,5% относительно предыдущей недели, до 25,2 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». За две недели месяца реализовано 55,3 тыс. легковых машин, что на 4,5% выше аналогичного периода ноября. При этом для превышения ноябрьского результата потребуется продать еще более 66,5 тыс. автомобилей.

По данному ранее прогнозу агентства, в декабре рынок составит около 140–145 тыс. автомобилей. В «Автостате» сообщили «Ъ», что не пересматривали прогноз.

Часть аналитиков считает, что декабрьские продажи не превысят 115 тыс. штук из-за «вымытого» спроса и отсутствия новогодних распродаж, но дилеры ждут, что ожидание роста цен продолжит стимулировать рынок.

Подробнее — в материале «Ъ» «С авторынка вымылся спрос».