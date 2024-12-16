Казну поделили не по-коммунистически

В законодательном собрании Нижегородской области рассмотрели полсотни поправок от депутатов и правительства. Фракция КПРФ предложила урезать миллиарды на финансирование спортклубов, расходы АНО «Центр 800» на летние фестивали и прочие расходы. С возражениями регионального минфина эти идеи были отклонены. Отклонило правительство и три депутатские поправки, срочно внесенные без предварительного обсуждения, одна из них касалась выделения 257 млн руб. Дзержинску на подготовку территории площадью 60 га под жилищное строительство. Однако большинство поправок были рекомендованы к принятию бюджета во втором чтении, которое состоится 19 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов и министры всегда готовы поправить друг друга

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов и министры всегда готовы поправить друг друга

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бюджетный комитет заксобрания Нижегородской области рассмотрел в общей сложности 50 поправок к законопроекту об областном бюджете на 2025 год. К его второму чтению в Госдуме определились с межбюджетными перечислениями в регионы. Нижегородская область дополнительно получит из федерального бюджета 31,4 млрд руб.

С учетом этих средств общие доходы бюджета будущего года на старте составят 360,9 млрд руб., расходы — 388,6 млрд, дефицит бюджета спланирован в сумме 27,7 млрд руб.

Депутаты внесли свои поправки. Так, депутат Василий Суханов попросил поставить минграду годовой план — собрать не менее 159,5 млн руб. от продажи застройщикам прав на комплексное развитие территорий. Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов в поправках попросил увеличить план доходов региона от прибыли АО на 200 млн руб. вместо планировавшихся 400 млн, пояснив, что «Газпром» в убытках и принял решение не платить дивиденды, поэтому доходов от участия в его региональной сбытовой компании Нижегородская область не получит. Зато на 200 млн должна пополнить резервы правительства прибыльная Нижегородская областная фармация как поставщик лекарств.

Также прошли поправки депутата Игоря Норенкова выделить почти 250 млн руб. на реконструкцию противооползневых сооружений вдоль кремлевского бульвара, чтобы «кремль не сполз» по откосу.

Фракция КПРФ внесла 15 поправок, причем коммунисты оперировали сразу миллиардами.

Так, они предложили выделить 3 млрд руб. из резервного фонда на строительство онкологического центра в Нижнем Новгороде, еще 2 млрд резервов дополнительно потратить на строительство жилья для детей-сирот и 2 млрд добавить на господдержку сельского хозяйства. Коммунисты также просили почти на 3 млрд сократить финансирование новой АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области», которая будет содержать все профессиональные спортклубы региона, и на 800 млн урезать расходы «Центра 800» на содержание самой организации, проведение летнего фестиваля «Столица закатов» и продвижение Нижнего Новгорода. Еще целый ряд поправок от КПРФ касались сокращения расходов различных министерств и ведомств на суммы 137–760 млн руб.

Лидер фракции Роман Кабешев говорил о том, что в трудное для страны военное время не стоит спускать бюджеты на АНО и праздники, а в профессиональном спорте сплошная коррупция, о чем поведал самарский губернатор Вячеслав Федорищев.

Обсуждать спортивные «договорняки» в Самаре бюджетный комитет не стал, а министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима последовательно просила отклонить все поправки КПРФ. Единороссы большинством голосов так и сделали, после чего Роман Кабешев сообщил, что фракция КПРФ не согласна с расстановкой приоритетов и будет голосовать против принятия бюджета.

Минфин также просил отклонить и три поправки, срочно внесенные депутатами без предварительного обсуждения с правительством. Александр Шаронов отметил, что коллеги «ставят его в неудобное положение», но отказать им он не смог и вынес предложения на обсуждение.

Первую поправку внес председатель заксобрания Евгений Люлин вместе с Василием Сухановым: они просили выделить Дзержинску 254 млн руб. из резервов на проектно-изыскательские работы по строительству инженерных сетей микрорайона Западный-3. «Дзержинск — самая проблемная точка по строительству многоквартирного жилья, прошу депутатов поддержать», — попросил депутат Суханов, добавив, что подготовка 60 га под застройку придаст городу импульс развития, а вложенные бюджетные средства потом отобьются при продаже застройщикам прав КРТ. Министр Ольга Сулима ответила, что резервным фондом распоряжаются не Евгений Люлин с депутатами, а губернатор, и он не давал согласия на эти расходы с ничем не подтвержденным обоснованием.

Депутатских голосов за эту поправку не хватило, и она не прошла.

Таким же образом минфин возражал просьбам депутатов выделить из резервов 25,8 млн руб. на контраварийные работы в заброшенном здании бывшего кинотеатра «Родина» в Дзержинске и предоставить более 58 млн на дооснащение новым оборудованием школы №2 в райцентре Лысково. Однако Ольга Сулима разъяснила, что на эти цели парламентарии могут позже запросить финансирование в виде грантов. Впрочем, кроме этих поправок и предложений КПРФ все остальные изменения были правительством согласованы. Проект бюджета был рекомендован к принятию во втором чтении на пленарном заседании 19 декабря — против этого голосовали только четверо членов КПРФ, но 21 депутат высказался «за».

Председатель комитета Александр Шаронов заключил, что кроме распределенных поправок на 31 млрд руб. из федерального бюджета Нижегородская область рассчитывает на дополнительные поступления как от Российской Федерации, так и от собственных налоговых доходов региона, которые будут расти в течение следующего года.

Роман Кряжев