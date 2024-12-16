Главврач больницы в Ростовской области ответил на жалобу водителей скорой помощи

Главный врач ЦРБ Шолоховского района Ростовской области Сергей Кочуев ответил на обращение водителей скорой помощи, которые пожаловались на нарушения трудового законодательства и плохие условия труда.

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Водители, как ранее писал «Ъ-Ростов», сообщили, что их с января переводят на новый трудовой договор и они будут обязаны водить пациентов по всей области. Однако техническое состояние автомобилей оставляет желать лучшего и они не хотят рисковать жизнями пациентов.

«Мы рискуем не только своими жизнями и жизнями наших пациентов, но и других участников дорожного движения»,— отмечают авторы видео.

В ответ на жалобу главный врач отметил, что маршрутизация больных устанавливается приказами министерства здравоохранения региона.

Что касается плохого состояния автомобилей, то всю вину главный врач возложил на самих водителей, у которых в обязанности входит содержание автомобилей в состоянии постоянной готовности. Проблем с запчастями, как следует из ответа, в Шолоховском районе нет.

Роман Никитин