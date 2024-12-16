В Ростовской области водители скорой помощи пожаловались на условия труда

Водители скорой помощи центральной районной больницы (ЦРБ) Шолоховского района записали видеообращение, в котором пожаловались на нарушения трудового законодательства и плохие условия труда в целом. Запись видео опубликована в сообществе «Подслушано в станице Вешенская» соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам сотрудников больницы, в районе функционирует всего одна бригада скорой помощи, поэтому врачи не успевают приехать на вызовы. При этом машины находятся в технически плохом состоянии, а начальство игнорирует заявки на ремонт транспорта.

«Мы рискуем не только своими жизнями и жизнями наших пациентов, но и других участников дорожного движения», — отмечают авторы видео.

Кроме того, водители пожаловались на переработки и низкие зарплаты, которые, как утверждается, составляют менее 20 тыс. руб.

Сейчас водителям предлагается подписать новый трудовой договор, обязывающий скорую помощь транспортировать пациента без показаний для госпитализации. Сотрудники не намерены соглашаться на эти изменения. Однако в случае отказа руководство грозит увольнением.

Анастасия Казуков