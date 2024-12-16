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Коммерсантъ FM
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Захарова назвала попавших под санкции Долину и Канделаки выдающимися женщинами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выдающимися певицу Ларису Долину, гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тину Канделаки и начальника департамента управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Софию Захарову. Так спикер дипведомства прокомментировала внесение женщин в санкционные списки Евросоюза.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Под очередные санкции ЕС попали Лариса Долина, Тина Канделаки, София Захарова. Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

16 декабря Евросоюз объявил о принятии 15-го пакета санкций против России. В ограничительные списки попали 54 физлица и 30 организаций, включая компании из Сербии, Китая, Индии и ОАЭ. Ограничения призваны помешать России, как утверждается, обходить установленный странами G7 потолок цен на нефть с помощью «теневого флота танкеров».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ЕС нанес санкционный удар».

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