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На морально-болевых

Прошла церемония награждения паралимпийцев в Кремле

16 декабря в Кремле с некоторым опозданием (чуть не полгода) наградили паралимпийцев, участвовавших в парижских Играх. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников разбирается, отчего вышло такое опоздание и что это за люди — те, кто смог приехать в Париж и все, а также всех сделать.

Владимир Путин награждал паралимпийцев в Александровском зале Кремля

Владимир Путин награждал паралимпийцев в Александровском зале Кремля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин награждал паралимпийцев в Александровском зале Кремля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Спортсменов-паралимпийцев привезли к пристройке в Большой кремлевский дворец (БКД), чтобы они поднялись не через парадный вход, а через служебный, на лифте.

Паралимпийцев было много, между прочим. Обычные спортсмены могли бы позавидовать такому представительству и на Олимпиаде, и в Александровском зале Кремля. В какой-то момент паралимпийцев неожиданно допустили к участию в парижской Олимпиаде, хоть и в нейтральном статусе и не всех, а только в пяти видах спорта (легкая атлетика, плавание, настольный теннис...) из 22, включенных в программу, но и это была неожиданность.

Я хочу это перечислить. Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата — 58 российских спортсменов. Спорт слепых — 18 человек. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями — семь человек. Паратхэквондо и паратриатлон — по два человека.

88 человек. Все они в этот день были в БКД.

88 человек завоевали на Играх 64 медали, между прочим. Не зря съездили в Париж.

Сначала в Малахитовой гостиной Кремля, где обычно делают свои заявления главы иностранных делегаций, наградили тех, кто занял вторые и третьи места. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который, как известно, был главой оргкомитета сочинских Игр и слишком хорошо знает про все, что связано с олимпийским и паралимпийским спортом, говорил им, что «ни у кого не повернется сказать, что вы — люди, у которых есть какие-то ограничения. Вы люди, у которых совершенно неограниченные возможности». Говорил без бумажки. Министр спорта и глава ОКР (Олимпийский комитет России.— А. К.) Михаил Дегтярев свое выступление на всякий случай зачитал: «Желаю вам веры, надежды и любви». Это можно было и запомнить. Вот они запомнят.

Им начали вручать. Сначала — ордена Дружбы серебряным призерам (золотых оставили президенту, который заканчивал в этот момент свое выступление на расширенной коллегии Министерства обороны). Сначала — пловчиху Наталью Гудкову. Потом — легкоатлетку Анну Сорокину, которая вышла, получила орден и начала, как бы сказать, осматриваться: ей, видимо, сказали, что еще есть букет для нее, а она его не видела и только протягивала руки, а девушка с букетом стояла сзади и не очень понимала, кажется, что ей делать, да и что тут вообще происходит.

Диктор называл фамилию следующей награжденной, а Михаил Дегтярев его останавливал:

— Секунду!

Анна Сорокина хотела выступить. Вернее, ей была оказана честь (она-то вряд ли хотела, паралимпийцы — люди застенчивые). Она справилась, всех поблагодарила, сказала, что ей волнительно. А ей было чрезвычайно волнительно.

Пловец Денис Тарасов тоже попросил слова:

— Эта Олимпиада была для нас непростая, выступали без флага, без гимна, но мы всегда знаем, откуда мы родом, и нашими результатами напоминаем всем, откуда мы.

Я был даже удивлен, что увидел на глазах одного спортивного функционера, сидевшего в последнем ряду, вдруг выступившие слезы. Все тут переживали. Всем было еще как волнительно.

Большинство сидели в колясках (много было безногих пловцов), кого-то за наградой подвели, потому что они не видели. Но все они старались все сделать сами. Для них это принципиально.

— Спасибо правительству, что победители и призеры получат финансовое награждение,— говорила Маляк Алиева — бронзовый призер в соревнованиях по настольному теннису.— Это крайне важно и увеличивает конкуренцию в борьбе!

И вот уж тут она выражала общее мнение.

Потом, уже после награждения, одна из них, метательница ядра (а по ней и не скажешь), подошла к Михаилу Дегтяреву и негромко, просто шепотом попросила о госнаграде для своего тренера. Михаил Дегтярев сначала даже не понял, в чем тут дело и в чем заминка, но она объяснила, что тренер тяжело болен и что осталось ему, может, полгода, и что награды достоин, а все медлят чего-то, не награждают, так ведь и опоздать могут.

Господин Дегтярев что-то пообещал.

Я потом спросил Михаила Дегтярева, как ему совмещается: он теперь и президент Олимпийского комитета России, и министр спорта.

— Кресло главы ОКР олимпийское собрание доверило вашему покорному слуге (ну не такому уж покорному.— А. К.),— сообщил мне Михаил Дегтярев.— И с разрешения президента я баллотировался.

— Я помню,— кивнул я,— как вы это разрешение вырвали! Без него бы не ушли с президентского Совета по физкультуре и спорту.

— А титаны мирового спорта предложили, между прочим,— продолжал Михаил Дегтярев.— Титаны!

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев награждали серебряных и бронзовых призеров

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев награждали серебряных и бронзовых призеров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев награждали серебряных и бронзовых призеров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Это я тоже помнил. Владислав Третьяк, например.

Да, организованно выступили, спору нет.

— А что ж, провели работу с титанами? — рискнул спросить я.

— Нет,— покачал головой Михаил Дегтярев.— Это они с нами проводят работу! А мы как можем с ними?! А они на то и титаны!..

Я спросил, какой же будет финансовая поддержка, о которой говорили спортсмены.

— Уже на этой неделе будет постановление правительства (его, по информации “Ъ”, и ждали, чтобы провести встречу, которая должна была пройти еще летом.— А. К.),— кивнул Михаил Дегтярев.

— Четыре миллиона за золото, два с половиной за серебро, миллион семьсот тысяч за бронзу. А тренерам три миллиона двести тысяч за золотого воспитанника, два миллиона — за серебряного и миллион триста шестьдесят тысяч — за бронзового.

— Правильно я понимаю, что паралимпийцам, в отличие от олимпийцев, не пришлось действовать вопреки...

— У нас, Андрей,— отчетливо произнес Михаил Дегтярев,— никто не действует вопреки.— У нас все действуют благодаря.

И он характерно возвел глаза к небу.

— Это понятно,— кивнул я,— но я сейчас не об этом.

— А о чем же тогда? — удивился Михаил Дегтярев.

— О том, что российским паралимпийцам удалось получить одобрение Паралимпийской ассамблеи по поводу своего участия. В отличие от олимпийцев.

— Да,— согласился Михаил Дегтярев.— Вот это так и есть.

— А что вы думаете по поводу тех ветеранов российского и советского спорта, которые буквально проклинали тех спортсменов, которые использовали свой шанс поехать на Олимпиаду, пусть без флага и без гимна? Ведь были же, и голос их был еще как слышен.

Я уж не говорил о том, что все сегодняшнее мероприятие было о том, что молодцы те, кто поехал, и что спасибо вам, родные, и что будем вас чтить и благодарить. И это, слава богу, просто бросалось в глаза.

Ведь могло бы такого мероприятия и не быть в этих стенах. А вот оно, в разгаре. И вот оно, спортсменское счастье. Все здесь, в Малахитовой гостиной и в Александровском зале Кремля.

— Решения,— пообещал Михаил Дегтярев,— будут приниматься в пользу спортсменов.— Жизнь спортсменов коротка. Мы не должны им усложнять жизнь. Ее и так осложнили международные организации.

Речь шла о том, что в играх политиков, в отличие от Олимпийских и Паралимпийских игр, спортсмены не должны принимать участие. Это было то, что хотелось услышать.

— Мы будем биться за восстановление прав спортсменов, за возможность выступать за национальную сборную, за командные виды, а это самый сложный вопрос...— продолжал Михаил Дегтярев.

— А что касается выдающихся спортсменов прошлого, которые были против?..

— История, как известно, не терпит сослагательного наклонения,— пожал плечами глава ОКР.— Но мы не знаем, как бы они себя повели в сегодняшней ситуации, будь они молодыми. И они не знают, уверен. Хорошо быть умным задним числом! Медали на шее, ордена на груди, призовые давно освоены, и вот они, значит, рассуждают о том, как должны вести себя молодые атлеты... Мирон Лифинцев... Пятикра-а-атный чемпион мира-2024!! — вдруг масштабно поднял голос Михаил Дегтярев.— Представляете, он бы в Париж поехал?! Да он бы убрал этого Маршана (Леон Маршан, четырехкратный олимпийский чемпион в плавании на Играх-2024.— А. К.) и всех остальных! Вот так вот!

Через несколько минут некоторые лауреаты перекуривали на улице.

— Оказывается, чемпионы тоже курят?

— Мы не люди, что ли? — обижалась одна девушка.— К тому же для нас это болеутоляющее, потому что никаких антибиотиков нам нельзя... В отличие от олимпийских спортсменов...

— Им же тоже нельзя.

— Да. Им иногда можно.

— Расскажите хоть, как вам на самом деле Олимпиада, как Париж?

— Да прекрасная Олимпиада! — признавалась девушка.— Питание, представляете, даже халяльное! Но проблемы, конечно, были...

— Не заботились о вас?

— Притесняли немного, конечно... Заставили ходить ногами два круга на открытии... Дают коляски, говорили, только безногим, а тем, у кого ноги есть, но проблемы, придется идти на своих. А некоторые не могли, хотя и очень хотели...

— И как же?

— А вот так, через не могу... То есть как обычно. А вообще, ездить на Олимпиады, конечно, надо! Болели за нас трибуны, между прочим, в Париже знаете как?! Меня спрашивали вначале: «Ты откуда?» Я говорю всем, как учили: «Нэйчурел флэг...» А они говорят: «Не надо говорить “нейтральный флаг”! Ты Раша!»

Девушки-паралимпийки были счастливы в Малахитовой гостиной

Девушки-паралимпийки были счастливы в Малахитовой гостиной

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Девушки-паралимпийки были счастливы в Малахитовой гостиной

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Разволновавшись на глазах, она рассказала еще больше о том, что организаторы были не всегда правы:

— У меня специальный белый ботинок для атрофированной ноги, так организаторы к нему придрались, и пришлось его вручную закрашивать, потому что белый, они говорят, это, типа всем понятно, часть российского флага... Тем более если штаны синие, допустим, да еще с красным. Нет, у меня-то такого не было...

Потом, в Александровском зале, президент России говорил им, как рад видеть и искренне приветствовать в Кремле.

— Всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате вы мужественно держали удар и в ходе отборов на игры, и во время соревнований, обошли многих титулованных соперников и показали, прямо скажем, выдающиеся результаты, поставили новые мировые рекорды.

Про перекрашенный ботинок тоже прозвучало:

Что принесли Паралимпийские игры в Париже россиянам

— Как уже отметил, сама атмосфера парижской Паралимпиады, так же как и Олимпиады, надо признать это, была весьма далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей: равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы,— произнес Владимир Путин.— Вам пришлось не только выступать в статусе нейтральных спортсменов, но вся наша сборная сталкивалась со множеством всяких ограничений.

Культовый российский паралимпиец Андрей Калина, который побеждал еще на Олимпиаде в Афинах в 2004 году (победил и в Париже), поблагодарил от души от всех:

— Уважаемый Владимир Владимирович, доброго вечера! Конечно же, хотелось бы отметить еще и финансовое поощрение всех чемпионов, призеров, ребят, которые действительно достойны этих наград! И было бы здорово, если бы подобные турниры проводились бы как можно чаще в нашей стране, что являлось бы популяризацией всего паралимпийского движения в целом, которое в будущем сыграло бы большую роль на международной арене (и призовых, в которых они нуждаются, было бы больше.— А. К.).

— Хочу проинформировать вас о том,— добавил господин Путин,— что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в три миллиона рублей.

А вот теперь придется выполнить.

Андрей Колесников

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