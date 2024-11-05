В Свердловской области погиб мальчик, упав в яму с водой

В Талице (Свердловская область) прокуратура организовала проверку после гибели девятилетнего мальчика, который упал в наполненную водой яму, сообщили в ведомстве.

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По предварительным данным, 4 ноября около 16:30 мальчик шел в магазин и, отойдя от дома на 120 м, упал в неогороженную полутораметровую яму глубиной 2 м, наполненную водой, которую выкопали для протяжки линии газопровода. Примерно через час родители пошли искать школьника и нашли его в яме без признаков жизни, после чего доставили в приемное отделение районной больницы.

Прокуратура во время проверки оценит соблюдение требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В августе Красноуфимский районный суд обязал красноуфимскую котельную МУП «Энергосервис» выплатить 500 тыс. руб. морального вреда в пользу семилетней девочки, которая упала в золу и получила ожоги. Ограждение по периметру территории котельной отсутствовало, зола была высыпана после сжигания угля.

Ирина Пичурина