Владимир Путин: не ставкой единой жива экономика

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями российских деловых кругов. Глава государства заявил, что в предстоящем году Россия будет добиваться сбалансированного экономического роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров. В том числе и макроэкономических параметров, потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего»,— заявил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент добавил, что в 2025 году Россия будет добиваться продолжения и начала новых нацпроектов для обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры. Он также отметил важность решения бизнесом экологических проблем.

25 октября ЦБ поднял ставку с 19% до 21%. 4 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что на заседании 20 декабря ставка еще может быть повышена, но подчеркнула, что это решение еще не определено. Однако, по словам собеседников «Ъ FM», ставка снова обновит рекорд. Месячная инфляция в ноябре оказалась максимальной за 22 года. Цены растут на 0,5% в неделю, хотя цель регулятора — 4% в год.

Подробнее об этом — «Ставка интригует шагом».