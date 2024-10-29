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Дружба высокого полета

Индию и Испанию сближает совместное производство военных самолетов

Главным событием в рамках визита испанского премьер-министра Педро Санчеса в Индию стало открытие в городе Вадодаре завода по сборке военно-транспортных самолетов C-295, которые были разработаны в Испании в 1990-х годах и производятся в Севилье одним из подразделений Airbus. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, принявший участие в торжественной церемонии, назвал проект важным шагом в модернизации ВВС страны и развитии ее аэрокосмической отрасли. Первый за последние 18 лет визит испанского премьера в Индию позволит Мадриду занять надежное место на одном из крупнейших оружейных рынков Азии в условиях растущей конкуренции ведущих мировых производителей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) и его испанский коллеги Педро Санчес позируют рядом с военно-транспортным самолетом C-295 на заводе в городе Вадодара

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) и его испанский коллеги Педро Санчес позируют рядом с военно-транспортным самолетом C-295 на заводе в городе Вадодара

Фото: Gujarat State Press Information Bureau / AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) и его испанский коллеги Педро Санчес позируют рядом с военно-транспортным самолетом C-295 на заводе в городе Вадодара

Фото: Gujarat State Press Information Bureau / AP

Хотя индийский премьер Нарендра Моди в 2017 году нанес визит в Мадрид, а позднее — в 2018 и 2021 годах — встречался с премьер-министром Педро Санчесом на саммитах G20, до последнего времени связи двух стран не отличались особой интенсивностью. Испания пока только разворачивается на рынке пятой экономики мира, занимая на нем 16-е место среди иностранных инвесторов.

Во вторник испанский премьер отправился в деловую столицу Индии Мумбай для обсуждения вопросов двусторонней торговли, объем которой в прошлом году вплотную приблизился к отметке $10 млрд, а также посетил находящийся в Мумбае центр индийской киноиндустрии — знаменитый Болливуд.

Между тем главное событие в рамках визита произошло в понедельник в городе Вадодаре, расположенном в Гуджарате, родном штате господина Моди. Под восторженные возгласы толпы господа Санчес и Моди в украшенном оранжевыми цветочными гирляндами открытом автомобиле прибыли на предприятие индийского ВПК Tata Aircraft Complex.

Там в их присутствии состоялась торжественная церемония запуска в стране производства военно-транспортного самолета C-295 разработки испанских авиастроителей.

Как заявил на церемонии Педро Санчес, авиационным проектом в Гуджарате Airbus, в портфеле которого сейчас и находится C-295, открывает новый этап в сотрудничестве с оборонной промышленностью Индии. «Этот проект укрепит наши промышленные связи, одновременно демонстрируя нашу глубокую приверженность надежному и стратегическому партнерству, а также показывая возможности испанской оборонной промышленности»,— отметил он. Тем временем Нарендра Моди заявил, что выпуск в стране самолетов С-295 «не только укрепит индийско-испанские отношения, но и будет способствовать реализации национальной программы Make in India, а также подтвердит позиции Индии как надежного партнера в мировом аэрокосмическом производстве».

Напомним, что в сентябре 2021 года Минобороны Индии подписало соглашение с испанским подразделением консорциума Airbus Defense and Space на закупку 56 многоцелевых военно-транспортных самолетов C-295.

Стоимость контракта составляет $2,5 млрд. В соответствии с договоренностями, Airbus поставит первые 16 самолетов со своей сборочной линии в Севилье, где находятся основные производственные мощности по выпуску C-295 (первые шесть самолетов уже доставлены в Индию). В то же время остальные 40 самолетов, предназначенных для модернизации ВВС Индии, будут собраны в стране в рамках партнерства между Tata Advanced Systems Limited и Airbus. Как ожидается, реализация контракта будет завершена в 2031 году.

Многоцелевой военно-транспортный самолет С-295, первый демонстрационный полет которого состоялся в 1997 году, в настоящее время используется в ВВС около 20 стран мира. Самолет позволяет перевозить до 71 военнослужащего или 49 десантников в полной боевой экипировке. В санитарном варианте С-295 может взять на борт до 24 лежачих раненых и до семи медицинских работников сопровождения.

В Индии С-295 придут на смену морально устаревшим Avro 748.

Эти самолеты, разработанные британской компанией Avro в 1950-е годы, то есть в первые годы существования независимого индийского государства, прослужили в армии бывшей британской колонии более 60 лет. И теперь, судя по всему, будут списаны или станут музейными экспонатами.

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Весьма символично, что накануне визита в Индию премьера Санчеса со своим визитом в этой стране побывал канцлер Германии Олаф Шольц, также обсуждавший с индийской стороной вопросы военно-технического сотрудничества, включая проект строительства на территории страны для ВМС Индии шести дизель-электрических подводных лодок. В тендере, объявленном в 2021 году, принимают участие немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp Marine Systems и испанская судостроительная компания Navantia. «Нам нужно больше сотрудничества, а не меньше. Мы хотим углубить сотрудничество в сфере обороны и договориться о сближении наших вооруженных сил»,— заявил по итогам переговоров Олаф Шольц.

Сергей Тамилин

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