Белоусов поручил создать единую информационную систему Минобороны

В Министерстве обороны России до конца 2027 года будет создана единая интегрированная информационная система. Как заявил глава Минобороны Андрей Белоусов, это должно обеспечить электронное принятие решений. По его словам, сейчас в министерстве функционируют около 100 информационных систем. Они слабо интегрированы друг с другом, а часть из них уже устарела, уточнил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Пресс-служба Минобороны России Андрей Белоусов

Фото: Пресс-служба Минобороны России

«В следующем году планируется разработать и внедрить цифровые решения для 37 важнейших базовых процессов»,— сказал господин Белоусов на расширенном заседании Коллегии Минобороны (цитата по Telegram-каналу ведомства). Министр добавил, что целевая архитектура будущей системы должна быть создана на базе отечественных технологий.

С 1 ноября в России начался второй этап внедрения Единого реестра воинского учета, согласно постановлению правительства. Второй этап подразумевает полное функционирование реестра, хотя в сентябре Министерство цифрового развития сообщило, что его полноценное использование возможно не раньше 2025 года. Текущий осенний призыв проходит по старым правилам, а реестр используется в Рязанская области, Республике Марий Эл и на Сахалине.

Подробнее о реестре — в тексте «Ъ» «Работодателей строят в воинский реестр».