Путин: нельзя повышать оборонные расходы до бесконечности

Президент Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что расходы на оборону нельзя «повышать до бесконечности», поскольку развиваться должны все сферы страны. По его словам, Россия тратит на национальную оборону на 2,5% ВВП больше, чем ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент обратил внимание на слова главы Минобороны Андрея Белоусова о повышении расходов на оборону до уровня 6,3% ВВП. Такой показатель составляет 32,5% федерального бюджета.

«Еще раз вернусь к тому, что только что прозвучало: 6,3% ВВП мы тратим на повышение и укрепление обороноспособности. Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства — экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение — развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы (на оборону.— "Ъ") мы тоже не можем»,— сказал Владимир Путин.

Президент отметил важность рационального расходования средств, выделенных на оборону. Речь идет о социальных гарантиях для военнослужащих и эффективной работы оборонно-промышленного комплекса. «Очень важно получать все своевременно, грамотно оценивать то, что поступает, уметь этим пользоваться и готовить кадры, готовить людей, которые умеют это делать, делают это грамотно и эффективно»,— добавил глава государства.

В бюджете 2024 года на военные расходы были заложены рекордные 10,4 трлн руб. В следующем году военные расходы планируются на уровне 13,49 трлн руб.

Подробнее о бюджете РФ на 2025–2027 годы — в материале «Ъ» «Все в семью и оборону».