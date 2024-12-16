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Коммерсантъ FM
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Возвращение Иванов

Картина Ильи Репина снова в экспозиции Третьяковской галереи

Во вторник, 17 декабря, в главном здании Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в Лаврушинском переулке откроется выставка «Иван Грозный и сын его Иван. Возвращение». Главной ее героиней станет хрестоматийная картина Ильи Репина, слово «возвращение» в названии отсылает к трагическому моменту в истории ГТГ, когда в 2018 году, во время нападения вандала, она была серьезно повреждена. Художественный обозреватель “Ъ” Кира Долинина вспоминает историю картины, вместившую фурор, критику, снятие с экспозиции, восторги, подметные письма и две попытки уничтожения.

В кадр снова попали не все детали ссоры Ивана Ивановича с Иваном Васильевичем

В кадр снова попали не все детали ссоры Ивана Ивановича с Иваном Васильевичем

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В кадр снова попали не все детали ссоры Ивана Ивановича с Иваном Васильевичем

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Полное название картины Репина — «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Она была написана в период с 1883 по 1885 год и впервые представлена широкой публике в Петербурге на 13-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок. До этого ее видели ближайшие друзья Репина, а также Павел Третьяков, который и купил полотно еще до выставки. В столице выставка передвижников проработала с 10 февраля по 17 марта 1885 года, в Москве — с 28 марта по 21 апреля, но там «Иван Грозный» провисел только три дня. 1 апреля его показ был запрещен лично императором Александром III, не разрешалось также «распространение ее в публике какими-либо другими способами»: журналу «Нива» (170 тыс. подписчиков) запретили репродуцирование, а Третьяков получил секретное отношение, запрещавшее ему выставлять картину в открытой для посетителей галерее. Запрет был снят очень скоро, 11 июля 1885 года, в значительной мере благодаря заступничеству Алексея Боголюбова, пользовавшегося «особенно милостивым вниманием» императорской четы, но слава запретного плода сопровождала репинский опус еще долго.

Многие исследователи согласны в том, что история картины «Иван Грозный и сын его Иван» («Иван Грозный, убивающий своего сына» — название народное, не репинское) прежде всего история ее восприятия.

Такой фокус вообще свойственен «большим» историческим полотнам передвижников, все они вызывали страстные споры, а запреты некоторых из них стали первыми случаями цензуры изобразительных произведений в России: так, сразу после «Ивана Грозного» под запрет попали «Казнь заговорщиков в России» Василия Верещагина (1885, экспонировалась только за границей) и «Христос и Пилат» («Что есть истина») Николая Ге (1890).

Остроактуальное, если не острополитическое, напряжение своих произведений отлично осознавали сами авторы. Репин прекрасно знал, что делает, недаром в названии картины зияет год — «1581». Современники понимали намек: он напоминал о бомбе народовольцев, отправившей на тот свет императора Александра II в марте 1881 года: «Какая-то кровавая полоса прошла через этот год, чувства были перегружены ужасами современности, но к ней страшно было подходить — несдобровать! <…> Естественно было искать выхода наболевшему в истории»,— пишет Репин. И про сам сюжет: «Как-то в Москве в 1881 году я слышал новую вещь Римского-Корсакова — "Месть". Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване…»

Как политические активисты учились уничтожать картины и скульптуры

«Тенденциозность» (а именно словом «тенденция» обозначали передвижники самое главное, по их мнению, в искусстве — идеологию) получившейся картины пробирала всех. Одним тут — библейские заповеди и семейные страсти: Крамской восторженно описывает крик «зверя-отца, воющего от ужаса»; Толстой видит иллюстрацию к заповеди «не убий» («Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее в цель. <…> Иоанн ваш это <…> самый плюгавый и жалкий, жалкий убийца, какими они и должны быть»). Другим в этом — чистая политика. Как карикатура: «Художник впал в шарж и непозволительное безвкусие, представив вместо царского облика какую-то обезьяноподобную физиономию» (профессор анатомии Ландцерт). Но и как дело, требующее реакции. Обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев пишет Александру III: «Стали присылать мне с разных сторон письма с указанием на то, что на передвижной выставке картина, оскорбляющая у многих нравственное чувство: Иван Грозный с убитым сыном. Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения. <…> Удивительное ныне художество без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения». Именно после этого письма картину запретят.

Вопрос, убивал ли на самом деле Иван Грозный своего сына или нет, конечно, важен для зрителей любых поколений.

Однако современники Репина больше любили обсуждать, реалистично ли написана кровь на картине — не много ли пролилось при ударе в висок, того ли она цвета, венозная или артериальная, да какими живописными приемами хорошо писать ее, свежую или подсохшую. В этих спорах отметились и Суриков, и Волошин, и Грабарь.

«Реализм» или «натурализм» в изображении кровавого преступления провоцировал и безумцев. В первый раз нападение на картину было совершено в 1913 году: Абрам Балашов, душевнобольной иконописец-старообрядец, с криком «Довольно крови!» нанес полотну три глубочайших пореза. Удары пришлись ровно на зону лиц героев, да так, что Репину пришлось ехать в Москву и писать там этот фрагмент заново.

Как молекулярные биологи и физики спасали шедевр Репина

Сам художник удивлялся: вот в Европе на выставках масса картин с кровавыми сценами, и ничего. Ну так у нас все не так, как там, и даже вандалы предпочитают там картины совсем иного типа, все больше за красоту (нападали на «Джоконду» Леонардо, «Венеру перед зеркалом» Веласкеса, «Ночной дозор» Рембрандта и даже на несколько абстракций Барнетта Ньюмана). Преступление 1913 года было преступлением страсти, а вот вандал 2018 года, умудрившийся нанести несколько ударов по картине Репина стойкой от огораживающего ее шнура, Игорь Подпорин, протестовал против «неправильной» истории: «Про эту картину я давно уже слышал. Даже Путин по телевизору говорил: то, что на ней,— неправда. И Иван Грозный же — святой. В книгах написано. <…> Очень меня возмутила картина этого Репина. Иностранцы же туда ходят, увидят такое и что они про нашего русского царя подумают? И про нас? Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились».

Такое прямое прочтение художественного произведения как источника исторических фактов возможно, конечно, не от большого образования.

Волошин предлагал показывать картину Репина в зале «только для взрослых», но и это не панацея: в 2013 году группа очень даже взрослых товарищей обратилась с письмом к министру культуры Владимиру Мединскому и директору ГТГ Ирине Лебедевой, а затем и президенту РФ Владимиру Путину с требованием убрать из экспозиции полотно Ильи Репина как «мерзкую, клеветническую и ложную как в своем сюжете, так и его живописном воспроизведении картину». Тогда Мединский сказал, что воспринимает все это как шутку. В 2018-м шутка обернулась преступлением. Музею понадобилось шесть лет, чтобы вернуть знаменитое полотно на место. Сегодня ГТГ представляет саму картину и документацию этапов ее большого пути. Однако тенденция неразличения научного факта и художественного вымысла по-прежнему сильна.

Фотогалерея

Как произведения искусства подвергались атакам вандалов

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Картина Харменса Рембрандта «Ночной дозор» подвергалась порче три раза — в 1911, 1975 и 1990 годах. 14 сентября 1975 года безработный школьный учитель Вильгельм де Рийк порезал полотно ножом. Реставрация картины заняла четыре года

Картина Харменса Рембрандта «Ночной дозор» подвергалась порче три раза — в 1911, 1975 и 1990 годах. 14 сентября 1975 года безработный школьный учитель Вильгельм де Рийк порезал полотно ножом. Реставрация картины заняла четыре года

Фото: Sepia Times / Universal Images Group / Getty Images

10 марта 1914 года суфражистка Мэри Ричардсон порезала картину Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» топориком для мяса. Активистка заявила, что так выступила против ареста основательницы женского социально-политического союза Эммелин Панкхерст. Картину удалось полностью отреставрировать и вернуть в музей

10 марта 1914 года суфражистка Мэри Ричардсон порезала картину Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» топориком для мяса. Активистка заявила, что так выступила против ареста основательницы женского социально-политического союза Эммелин Панкхерст. Картину удалось полностью отреставрировать и вернуть в музей

Фото: leemage / AFP

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» подвергалась атакам вандалов несколько раз. В 1956 году ее облили кислотой, повредив нижнюю часть рамы. 30 декабря 1956 года боливиец Уго Вильегас бросил в полотно камень, повредив слой краски у локтя. После этого картину защитили пуленепробиваемым стеклом. Это спасло ее от дальнейших повреждений. После закрытия полотна стеклом в нее бросали торт и глиняную чашку. В 1974 году на выставке в Токио женщина попыталась покрасить ее краской из баллончика

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» подвергалась атакам вандалов несколько раз. В 1956 году ее облили кислотой, повредив нижнюю часть рамы. 30 декабря 1956 года боливиец Уго Вильегас бросил в полотно камень, повредив слой краски у локтя. После этого картину защитили пуленепробиваемым стеклом. Это спасло ее от дальнейших повреждений. После закрытия полотна стеклом в нее бросали торт и глиняную чашку. В 1974 году на выставке в Токио женщина попыталась покрасить ее краской из баллончика

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

21 мая 1972 года австралийский геолог Ласло Тот набросился на скульптуру Микеланджело Буонарроти «Пьета» с криком «Я Иисус Христос, Христос восстал из мертвых». Он нанес ей 15 ударов скальным молотком. При реставрации использовали около полусотни отбитых фрагментов. Изготавливать новые части для починки скульптуры не потребовалось.

21 мая 1972 года австралийский геолог Ласло Тот набросился на скульптуру Микеланджело Буонарроти «Пьета» с криком «Я Иисус Христос, Христос восстал из мертвых». Он нанес ей 15 ударов скальным молотком. При реставрации использовали около полусотни отбитых фрагментов. Изготавливать новые части для починки скульптуры не потребовалось.

Фото: Getty Images

15 июня 1985 года литовец Бронюс Майгис облил серной кислотой картину Харменса Рембрандта «Даная». Кроме того, он дважды порезал полотно ножом. Реставрация картины заняла 12 лет и завершилась в 1997 году

15 июня 1985 года литовец Бронюс Майгис облил серной кислотой картину Харменса Рембрандта «Даная». Кроме того, он дважды порезал полотно ножом. Реставрация картины заняла 12 лет и завершилась в 1997 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»/Коммерсантъ / Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1986 году Герард Бладерен разрезал ножом картину Барнетта Ньюмана «Кто боится красного, желтого и голубого III». Реставрация полотна заняла пять лет и обошлась в $450 тыс.

В 1986 году Герард Бладерен разрезал ножом картину Барнетта Ньюмана «Кто боится красного, желтого и голубого III». Реставрация полотна заняла пять лет и обошлась в $450 тыс.

Фото: Olaf Kraak / ANP MAG / AFP

В июле 1987 года Роберт Кембридж выстрелил из обреза в картину Леонардо да Винчи «Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем». Дробь разбила защитное стекло и повредила полотно. Реставрация картины заняла больше года

В июле 1987 года Роберт Кембридж выстрелил из обреза в картину Леонардо да Винчи «Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем». Дробь разбила защитное стекло и повредила полотно. Реставрация картины заняла больше года

Фото: PA Images / Getty Images

В 1997 году художник Александр Бренер нарисовал зеленой краской знак доллара на картине Казимира Малевича «Супрематизм». Реставрация полотна обошлась в $10 тыс. Суд обязал преступника оплатить эти работы

В 1997 году художник Александр Бренер нарисовал зеленой краской знак доллара на картине Казимира Малевича «Супрематизм». Реставрация полотна обошлась в $10 тыс. Суд обязал преступника оплатить эти работы

Фото: EPA / Vostock Photo

В 2007 году художница Ринди Сэм поцеловала картину Сая Твомбли «Федр», оставив на ней отпечаток красной помады. Преступница заявила, что это было «творческое действие, вызванное силой искусства». При попытках вывести помаду использовалось около 30 видов химикатов, однако работы не помогли

В 2007 году художница Ринди Сэм поцеловала картину Сая Твомбли «Федр», оставив на ней отпечаток красной помады. Преступница заявила, что это было «творческое действие, вызванное силой искусства». При попытках вывести помаду использовалось около 30 видов химикатов, однако работы не помогли

Фото: Boris Horvat / AFP

В июне 2012 года Эндрю Шеннон пробил кулаком дыру в картине Клода Моне «Парусник в бухте Аржантей». Реставрация полотна продолжалась 18 месяцев. Картина вернулась на свое место 1 июля 2014 года

В июне 2012 года Эндрю Шеннон пробил кулаком дыру в картине Клода Моне «Парусник в бухте Аржантей». Реставрация полотна продолжалась 18 месяцев. Картина вернулась на свое место 1 июля 2014 года

Фото: Christie's

13 июня 2012 года молодой человек с помощью трафарета и баллончика краски испортил картину Пабло Пикассо «Женщина в красном кресле». Вандал нарисовал на полотне тореадора, убивающего быка, и написал испанское слово Conquista. Преступник заявил, что сделал это, чтобы «отдать дань уважения Пабло Пикассо». Сотрудники музея смогли быстро очистить картину от краски

13 июня 2012 года молодой человек с помощью трафарета и баллончика краски испортил картину Пабло Пикассо «Женщина в красном кресле». Вандал нарисовал на полотне тореадора, убивающего быка, и написал испанское слово Conquista. Преступник заявил, что сделал это, чтобы «отдать дань уважения Пабло Пикассо». Сотрудники музея смогли быстро очистить картину от краски

Фото: Carl Court / AFP

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» подвергалась нападению вандалов дважды. В 1913 году старообрядец Абрам Балашов порезал полотно ножом. Тогда в реставрации принял участие сам Илья Репин. 25 мая 2018 года безработный Игорь Подпорин несколько раз ударил картину железной стойкой ограждения, из-за чего она порвалась. Полотно вернулось на свое место после реставрации 23 мая 2022 года

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» подвергалась нападению вандалов дважды. В 1913 году старообрядец Абрам Балашов порезал полотно ножом. Тогда в реставрации принял участие сам Илья Репин. 25 мая 2018 года безработный Игорь Подпорин несколько раз ударил картину железной стойкой ограждения, из-за чего она порвалась. Полотно вернулось на свое место после реставрации 23 мая 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

7 декабря 2021 года охранник Ельцин-центра Александр Васильев ручкой нарисовал глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полотно было застраховано на 74,9 млн руб. Стоимость реставрации оценили в 250 тыс. руб. Картина была успешно восстановлена. Преступник заявил, что раскаивается в содеянном и назвал себя «дураком». Он добавил, что принял картины за «детские рисунки»

7 декабря 2021 года охранник Ельцин-центра Александр Васильев ручкой нарисовал глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полотно было застраховано на 74,9 млн руб. Стоимость реставрации оценили в 250 тыс. руб. Картина была успешно восстановлена. Преступник заявил, что раскаивается в содеянном и назвал себя «дураком». Он добавил, что принял картины за «детские рисунки»

Фото: Соцсети Evgenykuyvashev

Статуя «Русалочка» Ханса Андерсена подвергалась нападения вандалов множество раз. В 1964 и 1998 годах статую обезглавливали. В первый раз голову восстановили по гипсовому слепку Ханса Андерсена, во второй — она была возвращена анонимно. В 2007 году власти Копенгагена решили перенести статую дальше в гавань, чтобы избежать новых нападений вандалов

Статуя «Русалочка» Ханса Андерсена подвергалась нападения вандалов множество раз. В 1964 и 1998 годах статую обезглавливали. В первый раз голову восстановили по гипсовому слепку Ханса Андерсена, во второй — она была возвращена анонимно. В 2007 году власти Копенгагена решили перенести статую дальше в гавань, чтобы избежать новых нападений вандалов

Фото: Getty Images

14 октября 2022 года две девушки в майках климатической кампании Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога «Подсолнухи». Затем активистки приклеили свои руки к стене рядом с картиной. Одна из них во время акции заявила: «Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа». Стоимость полотна составляет $84 млн

14 октября 2022 года две девушки в майках климатической кампании Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога «Подсолнухи». Затем активистки приклеили свои руки к стене рядом с картиной. Одна из них во время акции заявила: «Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа». Стоимость полотна составляет $84 млн

Фото: Reuters

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Картина Харменса Рембрандта «Ночной дозор» подвергалась порче три раза — в 1911, 1975 и 1990 годах. 14 сентября 1975 года безработный школьный учитель Вильгельм де Рийк порезал полотно ножом. Реставрация картины заняла четыре года

Фото: Sepia Times / Universal Images Group / Getty Images

10 марта 1914 года суфражистка Мэри Ричардсон порезала картину Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» топориком для мяса. Активистка заявила, что так выступила против ареста основательницы женского социально-политического союза Эммелин Панкхерст. Картину удалось полностью отреставрировать и вернуть в музей

Фото: leemage / AFP

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» подвергалась атакам вандалов несколько раз. В 1956 году ее облили кислотой, повредив нижнюю часть рамы. 30 декабря 1956 года боливиец Уго Вильегас бросил в полотно камень, повредив слой краски у локтя. После этого картину защитили пуленепробиваемым стеклом. Это спасло ее от дальнейших повреждений. После закрытия полотна стеклом в нее бросали торт и глиняную чашку. В 1974 году на выставке в Токио женщина попыталась покрасить ее краской из баллончика

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

21 мая 1972 года австралийский геолог Ласло Тот набросился на скульптуру Микеланджело Буонарроти «Пьета» с криком «Я Иисус Христос, Христос восстал из мертвых». Он нанес ей 15 ударов скальным молотком. При реставрации использовали около полусотни отбитых фрагментов. Изготавливать новые части для починки скульптуры не потребовалось.

Фото: Getty Images

15 июня 1985 года литовец Бронюс Майгис облил серной кислотой картину Харменса Рембрандта «Даная». Кроме того, он дважды порезал полотно ножом. Реставрация картины заняла 12 лет и завершилась в 1997 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»/Коммерсантъ / Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1986 году Герард Бладерен разрезал ножом картину Барнетта Ньюмана «Кто боится красного, желтого и голубого III». Реставрация полотна заняла пять лет и обошлась в $450 тыс.

Фото: Olaf Kraak / ANP MAG / AFP

В июле 1987 года Роберт Кембридж выстрелил из обреза в картину Леонардо да Винчи «Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем». Дробь разбила защитное стекло и повредила полотно. Реставрация картины заняла больше года

Фото: PA Images / Getty Images

В 1997 году художник Александр Бренер нарисовал зеленой краской знак доллара на картине Казимира Малевича «Супрематизм». Реставрация полотна обошлась в $10 тыс. Суд обязал преступника оплатить эти работы

Фото: EPA / Vostock Photo

В 2007 году художница Ринди Сэм поцеловала картину Сая Твомбли «Федр», оставив на ней отпечаток красной помады. Преступница заявила, что это было «творческое действие, вызванное силой искусства». При попытках вывести помаду использовалось около 30 видов химикатов, однако работы не помогли

Фото: Boris Horvat / AFP

В июне 2012 года Эндрю Шеннон пробил кулаком дыру в картине Клода Моне «Парусник в бухте Аржантей». Реставрация полотна продолжалась 18 месяцев. Картина вернулась на свое место 1 июля 2014 года

Фото: Christie's

13 июня 2012 года молодой человек с помощью трафарета и баллончика краски испортил картину Пабло Пикассо «Женщина в красном кресле». Вандал нарисовал на полотне тореадора, убивающего быка, и написал испанское слово Conquista. Преступник заявил, что сделал это, чтобы «отдать дань уважения Пабло Пикассо». Сотрудники музея смогли быстро очистить картину от краски

Фото: Carl Court / AFP

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» подвергалась нападению вандалов дважды. В 1913 году старообрядец Абрам Балашов порезал полотно ножом. Тогда в реставрации принял участие сам Илья Репин. 25 мая 2018 года безработный Игорь Подпорин несколько раз ударил картину железной стойкой ограждения, из-за чего она порвалась. Полотно вернулось на свое место после реставрации 23 мая 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

7 декабря 2021 года охранник Ельцин-центра Александр Васильев ручкой нарисовал глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полотно было застраховано на 74,9 млн руб. Стоимость реставрации оценили в 250 тыс. руб. Картина была успешно восстановлена. Преступник заявил, что раскаивается в содеянном и назвал себя «дураком». Он добавил, что принял картины за «детские рисунки»

Фото: Соцсети Evgenykuyvashev

Статуя «Русалочка» Ханса Андерсена подвергалась нападения вандалов множество раз. В 1964 и 1998 годах статую обезглавливали. В первый раз голову восстановили по гипсовому слепку Ханса Андерсена, во второй — она была возвращена анонимно. В 2007 году власти Копенгагена решили перенести статую дальше в гавань, чтобы избежать новых нападений вандалов

Фото: Getty Images

14 октября 2022 года две девушки в майках климатической кампании Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога «Подсолнухи». Затем активистки приклеили свои руки к стене рядом с картиной. Одна из них во время акции заявила: «Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа». Стоимость полотна составляет $84 млн

Фото: Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №233 от 17.12.2024, стр. 11

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