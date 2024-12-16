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Уголовное дело о коррупции возбуждено на сотрудников ЛОП в аэропорту Сочи

На начальника специализированного отделения по обеспечению общественного порядка линейного отдела полиции (СОООП ЛОП) в аэропорту Сочи и командира отдельного взвода патрульно-постовой службы (ОВ ППСП ЛОП) возбуждено уголовное дело. Им инкриминируют получение взятки за совершение бездействия в пользу взяткодателя (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Оно (бездействие в пользу взяткодателя.— Прим. “Ъ-Сочи”) выражено в невыявлении и непресечении действий, образующих состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»,— говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что речь идет о ввозе 30 мобильных телефонов на территорию России.

Ранее стало известно о задержании начальника одного из отделений ЛОП в аэропорту Сочи вместе с представителем ППСП. Тогда о возбуждении уголовного дела не сообщалось.

Андрей Куценко

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