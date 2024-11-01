Начальника одного из отделений ЛОП в аэропорту Сочи и сотрудника ППСП задержали

Оперативники службы собственной безопасности полиции инициировали комплекс мероприятий для выяснения всех деталей инцидента, связанного с возможным нарушением служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сейчас специалисты активно работают над установлением всех обстоятельств произошедшего инцидента, в котором могут быть задействованы сотрудники полиции. В частности, речь идет о начальнике одного из отделений линейного отдела полиции (ЛОП) и представителе патрульно-постовой службы (ППСП).

Как сообщили в пресс-службе управления, в случае подтверждения вины указанных сотрудников их привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, один из задержанных якобы перевозил иностранные смартфоны за взятки, однако официально эту информацию не подтверждают. Предполагаемого злоумышленника якобы раскрыл один из его «клиентов», который планировал из ОАЭ ввезти 30 iPhone в обход таможенной службы.

Мария Удовик