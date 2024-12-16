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Коммерсантъ FM
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Зиму переживают в Азии

Куда улетают россияне на время холодов

На зимовку в Азию. Рынок длительных поездок восстанавливается, сообщили “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России. При этом почти вдвое сократился срок пребывания россиян в других государствах. В теплые страны теперь едут в среднем на три месяца. 65% путешественников выбрали для дауншифтинга дальнее, а не ближнее зарубежье. Хотя еще год назад спрос распределялся поровну, следует из данных сервиса «Яндекс Путешествия». Где зимуют россияне? И сколько это стоит? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На смену дауншифтерам пришли сезонные релоканты. Так теперь представители туриндустрии называют тех, кто уезжает на зимовку, но продолжает работать удаленно. Несколько лет подряд композитор, саунд-продюсер Миша Мищенко ездил на зиму в Таиланд, а сейчас выбрал Латинскую Америку: «Решил поехать в Аргентину на полгода, потом уже буду решать, куда дальше. Я могу работать в любой точке мира. Здесь большая инфляция, из-за этого сложно предсказывать цены аренды.

Впечатления по неограниченной цене

Квартира с двумя спальнями, залом, совмещенном с кухней стоит в Палермо где-то $1,5 тыс. в месяц. Поездив по миру, я понял, что средняя цена за хорошую жизнь практически в любых странах, я не говорю про Азию — $2-$3 тыс. Столько в месяц нужно платить за релокацию, скажем так».

Но большинство россиян выбирают все же Азию, а не Латинскую Америку, в том числе из-за авиаперелетов. Если отправиться в Рио-де-Жанейро сейчас и вернуться в апреле, самый дешевый билет из Москвы обойдется в 300 тыс. руб., а на Пхукет можно уложиться в 100 тыс. руб. Топ-три локаций для зимовки — Таиланд, Вьетнам, Индонезия. Об этом сообщил вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян. Плюс Индия показывает стабильную динамику, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Сезонная релокация постепенно восстановилась. В Индии в зимний период находятся несколько десятков тысяч россиян. Кто-то организовывает мототур по всей Индии, кто-то на Гоа духовными практиками занимается.

Все эти люди имеют удаленный источник заработка, и так ищут себя. Еще одна страна — Камбоджа, которая по себестоимости еще дешевле, чем Таиланд. Теперь туда можно добраться с одной пересадкой через Казахстан.

Кто-то себе, кстати, покупает там небольшой бизнес, мини-гостиницу. "Выхлопа" от отеля как такового нет, но это дает повод находиться в стране легально».

После COVID-19 практически вся Азия перестала быть дешевой. Индонезия взяла курс на высокий ценовой сегмент и постепенно отказывается от массового туризма, замечает основатель девелоперской компании Lyvin Properties Александр Соковых, который живет на Бали: «Комьюнити не такое большое. Здесь в 2022 году были абсолютно все. Многие уехали обратно. Сейчас же класс туристов точно вырос, а люди, которые могут рулить бизнесом удаленно, сюда приезжают с семьей, детей сразу в сад отправляют.

Стоимость хорошей виллы в туристическом районе — где-то $5 тыс. Если немного отъехать, а развитая инфраструктура не настолько важна, точно такая же вилла будет стоить уже $2 тыс. долларов. Самые лучшие садыи школы — $1 тыс. в месяц. Местные ценники — смех по сравнению даже с Москвой. Ужин в самом классном ресторане на двоих с вином выйдет в $50».

Иностранцы потянулись в Россию

Но Азию дауншифтеры чаще выбирают за длинные визы. В среднем это два месяца. Таиланд дает россиянам сразу на три. А с 2024 года там появилась еще DTV — или виза для цифровых кочевников, она сразу на полгода с возможностью продлить еще на столько же. Местные власти таким образом решили увеличить турпоток, на что сразу же отреагировал рынок аренды: квартиры на Пхукете — от $300 в месяц, виллы — в среднем 10-15 тыс. Из весомых плюсов — в Таиланд больше не нужно возить наличные, делится редактор газеты «Новости Пхукета» Антон Махров: «У нас появился обмен валют! На самом деле это называется обнал, когда ты переводишь на подставной левый счет в России рубли и получаешь кэшем баты в Таиланде абсолютно без проблем.

У финансовых регуляторов по всему миру разные названия для этой схемы, но у нас это называется пункт обмена валют. И совершенно никакой нет дикой конвертации, это самый выгодный из вариантов обмена».

Посчитать число сезонных релокантов, что уехали на зимовки, не возможно, отмечают в АТОРе. Билеты выкупают самостоятельно, иногда за полгода, с большим числом пересадок. Так что даже конечную точку дауншифтеров не отследить.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова

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