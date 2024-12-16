Комитет Госдумы одобрил проект о повышении штрафов за продажу вейпов детям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект об увеличении штрафов за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. Согласно инициативе, для юридических лиц штраф за правонарушение может составить до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для граждан — до 300 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В решении думского комитета говорится, что депутаты рассмотрят проект в первом чтении завтра, 17 декабря. Докладчиком по проекту определен депутат Артем Метелев, содокладчиком — Олег Иванинский (оба — «Единая Россия»).

Законопроект был внесен на рассмотрение 28 ноября группой из более чем 80 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Авторы предлагают внести изменения в ст. 14.53 КоАП, регулирующую нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией.

Сейчас штрафы за продажу детям никотинсодержащей продукции для граждан составляют от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб. Законопроект предлагает установить увеличенные штрафы: для граждан — от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юрлиц — от 1,5 млн до 2 млн руб.

В пояснительной записке к проекту необходимость увеличения штрафов объясняется многочисленными нарушениями законодательства в магазинах с табачной продукцией, а также растущим спросом на вейпы среди подростков. По представленным в документе данным, около 26% подростков в возрасте от 11 до 17 лет используют электронные сигареты, в группе 16–17 лет — 44,7%.