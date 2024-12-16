До 47 миллиметров осадков выпало в Сочи

В Сочи выпало до 47 мм осадков в Лазаревском районе и 9 мм в Адлере, в предгорных зонах идет мокрый снег. По прогнозам синоптиков, интенсивность осадков снизится к середине дня, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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На расчистке дорог и тротуаров в горном кластере работают 129 дорожных рабочих и 80 единиц техники, включая 70 комбинированных дорожных машин. За сутки использовано более 170 тонн противогололедных материалов.

В Адлерском районе на улице Банановой шквалистый ветер повредил облицовку фасада трехэтажного здания. Пострадавших нет, управляющая компания начнет восстановительные работы.

Городская инженерная и транспортная инфраструктура функционирует в штатном режиме. Отмечается подъем уровня воды в реках без выхода из берегов. На дорогах наблюдается локальное скопление воды. По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы перешли на круглосуточный режим работы.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18 декабря. На побережье ожидаются ливни и усиление ветра до 20–23 метров в секунду, в горах — снегопады. Возможен резкий подъем уровня рек. В горах выше 1 тыс. м над уровнем моря существует угроза схода лавин.

Вячеслав Рыжков