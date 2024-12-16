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Коммерсантъ FM
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НБКИ: число выданных потребкредитов в ноябре сократилось на 21%

За ноябрь российские банки выдали клиентам 1,7 млн кредитов, что на 21% меньше по сравнению с октябрем, когда было выдано 2,15 млн кредитов, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом по сравнению с августом выдача потребкредитов сократилась на 49,3%, а с начала года — на 39,9%.

Объем выданных потребкредитов в ноябре составил 229,2 млрд руб., что на 33,4% меньше, чем в октябре. За последние три месяца объем сократился на 59,1%, а с начала года снизился на 44,9%. Наибольшее количество одобренных кредитов в ноябре было зафиксировано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, а также в Свердловской и Ростовской областях.

«В сентябре—ноябре мы наблюдаем падение выдачи потребительских кредитов. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков (цитата по ТАСС).

В ноябре Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам. Он не будет действовать для сумм до 50 тыс. руб. и применяться к ипотекам, автокредитам, а также к образовательным займам с участием государства. Для сумм до 200 тыс. руб. период охлаждения будет длиться четыре часа, для более крупных — 48 часов.

Подробнее об итогах кредитного рынка — в материале «Ъ» «Кредитование закрывает год на минимуме».

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