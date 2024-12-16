Правительство поддержало введение наказания за утаивание информации о диверсии

Правительство поддержало законопроект, который вводит уголовную ответственность за сокрытие информации о готовящейся или совершенной диверсии. Инициативу предложили депутаты нижней палаты Дмитрий Вяткин и Василий Пискарев от партии «Единая Россия». Изменения вносятся в статью о несообщении о преступлении (205.6 УК РФ).

Согласно статье, за неуведомление правоохранительных органов о планируемых или совершенных преступлениях предусмотрены штрафы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. В текущий редакции к таким преступлениям, в частности, относятся терроризм, захват заложников, организация незаконных вооруженных формирований, угон самолета, насильственный захват власти и другие. В обновленный список включены диверсия и содействие ей, прохождение обучения для диверсии, организация диверсионного сообщества и участие в нем.

В пояснительной записке, которую приводит ТАСС, указывается, что в условиях специальной военной операции увеличилось число диверсионных атак на значимые объекты в России. Авторы документа считают, что «рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются», что затрудняет предотвращение таких действий. Власти полагают, что новые поправки помогут защитить энергетические и транспортные объекты от диверсий.