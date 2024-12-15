На Московском скоростном диаметре могут ввести платный проезд для жителей столицы

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, отвечая на вопрос «Ъ» о возможном введении платы за проезд для москвичей по Московскому скоростному диаметру (МСД), заявил: «Рассматриваем разные решения на этот счет».

МСД, напомним, называется скоростная дорога, объединяющая Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Она соединяет между собой север, восток и юг Москвы в обход центра города. Со 2 января 2023 года проезд по МСД стоит 950 руб., но с машин с московскими и областными номерами деньги не взимают. Ежедневно по диаметру проезжает 400 тыс. транспортных средств, из них транзитных — около 1%.

«Мы должны понимать, что есть проблемы, которые требуют решения, и уходить от решений нельзя,— пояснил "Ъ" господин Ликсутов.— На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время. Опыт проспекта Багратиона (еще одна платная дорога в Москве, работает с сентября 2023 года.— "Ъ") показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная».

Подробнее читайте в интервью Максима Ликсутова позднее на сайте «Ъ».

Иван Тяжлов