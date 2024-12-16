Ставка сыграла в суде

Пресненский суд Москвы огласил приговор по делу организаторов крупнейшей в России сети подпольных казино «Панорама», действовавшей в столице в 2016–2018 годах с общим оборотом в десятки миллиардов рублей. Организатора подпольного бизнеса Антона Бажанова суд приговорил к 16 годам заключения. Впрочем, он не явился на оглашение приговора и был объявлен в розыск. Более десятка его подельников, получивших от семи до девяти лет, были взяты под стражу в зале суда. Исключение составили две подсудимые-женщины: одна наказана условно, другая получила отсрочку в исполнении судебного решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Бажанов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Антон Бажанов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На оглашение вводной и резолютивной частей приговора пришли не все подсудимые — отсутствовал основной фигурант 50-летний Антон Бажанов. Тринадцать его сообщников, жители столицы и Подмосковья, которым сейчас от 39 до 58 лет, в суд явились и захватили с собой сумки с вещами, которые могут пригодиться в следственном изоляторе. По всему было видно, что на благополучный для себя исход процесса они особо не надеялись. Накануне прокурор попросил всех признать виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой) и по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем). Последняя статья автоматические делает наказание значительно более серьезным. Только по ней тому же Бажанову грозило десять лет.

Процесс по делу о подпольных казино стартовал в апреле 2022 года, однако события, которые легли в основу обвинения, имели место с 2016 по 2018 год. По данным следствия, организатором теневой игорной сети стал уроженец Санкт-Петербурга, профессиональный игрок в покер Антон Бажанов. Имея «богатый опыт создания легальных казино», он в конце 2015 года перебрался в столицу, где арендовал офис в башне «Город столиц» в «Москва-Сити». А затем через аффилированных с ним коммерсантов приобрел ООО «Панорама», имевшее лицензию на букмекерскую деятельность и проведение тотализаторов.

Однако, по материалам уголовного дела, только тотализатором господин Бажанов решил не ограничиваться и создал целую сеть подпольных игорных заведений. Для этого он привлек солидный штат сотрудников, которые арендовали помещения в разных районах города, приобретали оборудование для игр и нанимали обслуживающий персонал. Первоначальный капитал в игорный бизнес внес сам Антон Бажанов.

Интересно, что многие рядовые участники организованного преступного сообщества (ОПС) не знали имени его руководителя, так как в ОПС действовала система жесткой конспирации. В частности, по данным правоохранителей, Антон Бажанов контактировал с менеджментом игорных заведений только через своего заместителя и особо приближенных лиц. Кроме того, в лицо главу ОПС знали бухгалтер и инкассатор. Для всех остальных он был просто «первым». А чтобы его передвижения нельзя было отследить, Антон Бажанов пользовался телефоном лишь в комплексе «Москва-Сити», в остальное время предпочитая использовать спутниковую связь.

По данным обвинения, азартные игры проводились в Москве по 14 адресам. Четверо из участников ОПС — Михаил Кузнецов, Владимир Утяков, Алексей Смирнов и Сергей Чулкин — курировали деятельность этих подразделений. Остальные члены преступного сообщества выполняли функции администраторов, отвечая за техническое обеспечение деятельности игорных заведений, настройку и техническое обслуживание игрового оборудования. Помимо этого, специальные сотрудники занимались вопросами безопасности и ежедневной инкассации заработанной наличности.

Уголовное дело против подпольных игроков было возбуждено 18 февраля 2018 года, когда сотрудники ФСБ и управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве решили, что собрали достаточно доказательств причастности Антона Бажанова и его сообщников к незаконному бизнесу. Результатом чего стала беспрецедентная по масштабу спецоперация по зачистке «Панорамы», в которой приняли участие 120 групп из следователей, сотрудников управления «К» СЭБ ФСБ, ГУЭБиПК МВД России. При этом в ходе обысков было изъято более 900 игровых автоматов, столов для покера и рулетки, а также переоборудованных для игры компьютеров.

Большинство сообщников Антона Бажанова признали вину в участии в незаконном игорном бизнесе, однако категорически открещивались от участия в преступном сообществе.

По итогам процесса председательствовавшая на нем судья Катерина Кириченко согласилась с аргументами гособвинения и признала всех подсудимых виновными по обеим инкриминированным им статьям УК. Организатора ОПС Бажанова она приговорила к 16 годам колонии строгого режима и объявила его в розыск. Его подельникам суд назначил от семи до девяти лет колонии общего режима. Снисхождения заслужили лишь две подсудимые-женщины. Елена Маклашова получила условное наказание, а Наталья Давыдова — отсрочку исполнения приговора до достижения ее несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста.

Подсудимые-мужчины, находившиеся во время судебного разбирательства под запретом определенных действий, были взяты под стражу в зале заседаний. Их адвокаты не стали комментировать итоги процесса. Но можно с большой долей вероятности предположить, что с учетом позиции самих фигурантов, отвергавших обвинение в участии в ОПС, защита обжалует приговор.

Алексей Соковнин