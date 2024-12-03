Сербия берется за иноагентов

Сербия, которая в качестве своего внешнеполитического приоритета декларирует вступление в ЕС, собирается принять закон об иноагентах. Проект закона внесли в парламент депутаты от Движения социалистов, лидером которого является вице-премьер Александр Вулин. Согласно проекту, все финансируемые из иностранных источников организации и лица, занимающиеся политикой, будут подлежать регистрации, их обяжут указывать в каждой публикации свой статус иноагента, а за нарушение закона предусмотрены запрет на определенные виды деятельности, уголовное наказание или штраф до €17 тыс. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Сербии Александр Вулин (слева)

Фото: Darko Vojinovic / AP Вице-премьер Сербии Александр Вулин (слева)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Проект закона об иноагентах внесли в Скупщину (парламент) Сербии депутаты от проправительственного Движения социалистов Джордже Комленски и Боян Торбица. Лидером этого движения является вице-премьер Александр Вулин, которого называют самым пророссийским руководителем в составе сербского правительства. Возглавлявший поочередно Минобороны, МВД и ключевую спецслужбу Сербии — Агентство безопасности и информации, а в мае ставший вице-премьером Александр Вулин по несколько раз в год бывает в РФ, а в сербском правительстве курирует взаимодействие со странами БРИКС. В прошлом году США ввели против него санкции, обвинив в «содействии деятельности России на Балканах».

И хотя представленный Движением социалистов проект во вторник днем еще не появился на официальном сайте Скупщины, его основные положения попали в сербские СМИ. К иноагентам предлагается относить НКО и другие объединения, которые «финансируются иностранными субъектами либо которым оказывают помощь такие субъекты», которые «занимаются политикой либо иной деятельностью политического характера, несущей угрозу демократии, наносящей ущерб целостности Сербии, направленной на ущемление гарантированных конституцией прав и свобод, на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и нетерпимости».

Проект предполагает обязательную регистрацию агентов иностранного влияния в специальном реестре Минюста, а каждый публикуемый ими материал должен сопровождаться упоминанием о принадлежности к иноагентам.

За нарушение закона предусмотрены запрет на осуществление деятельности, уголовное наказание либо денежный штраф в размере от 5 тыс. динаров (€42) до 2 млн динаров (€17 тыс.).

Александр Вулин заверил в интервью телеканалу TV Pink, что представленный его партией проект разработан по образцу соответствующего закона США, «который запрещает финансирование НКО из-за рубежа». Однако сербская оппозиция считает, что американский закон о регистрации иноагентов (FARA), на который ссылается господин Вулин, регулирует совсем другие вопросы, а продвигаемый партией вице-премьера проект больше напоминает российский или грузинский законы.

Сербия не первая балканская страна, которая собирается принять закон об иноагентах. В октябре такой закон инициировал спикер парламента Черногории и один из лидеров считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта» Андрия Мандич, который является ключевой фигурой правящей в республике коалиции. А весной закон об иноагентах подготовило к принятию в парламенте правительство входящей в состав Боснии и Герцеговины (БиГ) Республики Сербской (РС).

В обоих случаях инициативы столкнулись с жесткой критикой части общественности и крайне негативной реакцией Запада.

ЕС и США предупредили, что принятие Республикой Сербской «репрессивного и недемократичного акта» поставит под угрозу евроинтеграцию БиГ, и даже пригрозили «концом РС».

США выразили озабоченность последствиями принятия такого закона и Черногорией, а ведущие местные эксперты спрогнозировали в этом случае приостановку процесса вступления страны в ЕС.

В Республике Сербской это давление возымело эффект. Ее правительство неожиданно отозвало готовый к принятию закон об иноагентах, а президент Милорад Додик, который его инициировал, пояснил, что «проект будет доработан в соответствии с европейской практикой».