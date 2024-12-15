Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с нуждающимися

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал богатство божьим даром, которым испытывают человека. Он призвал богатых людей делиться своим состоянием с теми, кто нуждается в деньгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Свое богатство нужно разделять с другими. Нужно видеть тех, кто нуждается в деньгах, и помогать не по обязанности, а по совести, памятуя, что и ты в любой момент можешь оказаться нуждающимся человеком»,— сказал глава РПЦ во время проповеди в честь дня памяти пророка Аввакума в храме Воскресения Словущего (цитата по «РИА Новости»).

По мнению патриарха, материальные средства даются не для того, чтобы «ездить на Ferrari и все время отдыхать на заграничных курортах», а чтобы человек «сделал что-то очень важное и доброе». Он отметил, что деньги дают больше свободы, а потому обеспеченным людям нужно больше думать о добрых делах. Таким образом богатство не «обречет на вечную погибель», а «послужит спасению».