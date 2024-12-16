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Коммерсантъ FM
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«Поезда» обогнали конкурентов

Но не на всех цифровых площадках

В 2024 году в России так и не появился единый или «главный» хит-парад, подобный песенным и альбомным спискам популярности Billboard или официальным чартам Великобритании. Чтобы примерно представить себе, что чаще всего слушали в уходящем году россияне, а также составить прогнозы на 2025 год, лучше ориентироваться на чарты цифровых площадок. К ним присмотрелся Игорь Гаврилов.

Барнаульская группа «Комната культуры» пробралась в комнаты слушателей

Барнаульская группа «Комната культуры» пробралась в комнаты слушателей

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости

Барнаульская группа «Комната культуры» пробралась в комнаты слушателей

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости

Крупнейший подписной музыкальный стриминг в России — входящая в пакет «Яндекс Плюс» «Яндекс Музыка», ею пользуются 24% взрослых жителей городов. По данным этого стриминга, самой популярной песней среди подписчиков стала песня «Поезда» барнаульской «Комнаты культуры».

Эта группа начала путь к вершине, показав хорошие «вирусные» результаты в рекомендационном алгоритме «Яндекса» «Моя волна» — механизме, который «подхватывает» треки, еще только начинающие подавать признаки популярности в «Яндекс Музыке», и предлагает их все большему числу слушателей. Затем трек попал в плейлист «Искра» и в итоге стал самой прослушиваемой песней лета в «Яндекс Музыке». В списке песен, которые 24 млн подписчиков «Яндекс Плюс» слушали чаще всего, «Поезда» оказалась на первом месте, а «Комната культуры» стала «группой года».

Лидер «Комнаты культуры» Женя Трофимов впервые показался широкой публике в 2017 году в проекте «Новая "Фабрика звезд"». Позже его песни исполняли уже добившиеся популярности российские артисты Hammali & Navai, Burrito, Bahh Tee.

При этом «артист года» по версии «Яндекс Музыки» — патриотически настроенный рэпер и пропагандист здорового образа жизни Macan (Андрей Косолапов), он же записал «альбом года» — «I Am».

Macan отметился и в чартах VK — взял «артиста года» и «песню года» в итоговом списке стриминга «VK Музыка». Трек года у «VK Музыки» — «Дорога дальняя». Его записал ростовский рэпер Айрам Байталов, выступающий под псевдонимом Jakone.

Свои итоги подвел и стриминговый сервис «Звук» (в прошлом — Zvooq, «СберЗвук»), принадлежащий компании «Новые возможности», купившей сервис в 2022 году.

Здесь «Комната культуры» во главе с Женей Трофимовым — самая прослушиваемая группа, как и у «Яндекса». «Поезда» пользователи «Звука» чаще всего слушали днем — у «Звука» есть градация самых популярных песен по времени суток. Утром здесь чаще всего слушали Татьяну Куртукову с песней «Матушка», вечером — песню Big Baby Tape и Aarne «Supersonic», а ночью — ремикс на песню «Горы» Валерия Майромяна, выступающего под псевдонимом Blizkey.

В августе 2024 года у большинства отечественных пользователей Apple Music пропала вкладка «Обзор». Анонсы новых альбомов, редакторские плейлисты и чарты, в том числе Top-100 популярных треков в России, больше не были доступны. Тем не менее плейлист «Top-100 России: 2024» официально существует. «Поезда» Жени Трофимова занимают в нем только 9-е место. А возглавляет чарт Анна Асти с песней «Царица», выпущенной еще в 2023 году. В верхней десятке чарта есть еще несколько позиций — отголосков прошлых лет, например, «Зима в сердце» в исполнении группы «Моя Мишель» и «Прощание» Моны и группы «Три дня дождя». Доносится и эхо популярности сериала «Слово пацана» — «На заре» в версии Басты и «Пыяла» группы «Аигел». Самая новая из самых популярных песен у российских пользователей Apple Music — «Последняя любовь» Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Женским ответом» Шаману, едва заметному в списках популярности цифровых площадок, стала хабаровчанка Татьяна Куртукова. Она существенно улучшила свои позиции с песней «Матушка», которая впервые появилась в итоговых чартах год назад. Под песню с ударной фразой «Матушка-земля, белая березонька. Для меня — святая Русь, для других — занозонька» пользователи активно снимали видео для соцсетей. Клип «Матушка» набрал в YouTube 20 млн просмотров, в то время как в VK — всего полмиллиона. Зато у новой песни Куртуковой «Ромашка-василек» в VK 11,5 млн просмотров, а в YouTube — 2,4 млн.

Что касается позиций российской музыки на международной арене, то лучше всего аудитории за пределами страны известен дуэт Betsy Светланы Чертищевой (11 лет) и Марии Янковской (12 лет), точнее, их песня «Сигма бой». Песня появилась два месяца назад и уже обзавелась ремиксами и каверами на многих языках. Прямо сейчас она находится на 1-м месте в чарте Viral 50 Global стриминга Spotify, фиксирующем в том числе и активность обмена треками в социальных медиа, и это при том, что у нее даже нет официального клипа.

Весьма вероятно, и в 2025 году наибольшей популярностью из всего российского поп-продукта будут пользоваться песни с ненавязчивым патриотическим акцентом, нехитрые детские шлягеры с вирусным потенциалом, поп-рок из глубинки и кальянный рэп — куда же без него.

Игорь Гаврилов

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