Международная федерация журналистов предложила СЖР восстановить отношения

Международная федерация журналистов (МФЖ) пригласила Союз журналистов России (СЖР) на свой конгресс в 2026 году, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев. По его словам, федерация предложила СЖР обсудить восстановление отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Соловьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Соловьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он рассказал, что длительное время между организациями не было контактов. Членство российского союза было заморожено после создания четырех новых отделений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

«А в 2026 году будет конгресс в Париже, и к нам вдруг постучались... сказали, что ситуация меняется, давайте восстанавливать отношения, приезжайте на конгресс, будем все обсуждать»,— добавил господин Соловьев (цитата по ТАСС).

Международная федерация журналистов была основана в 1926 году. Она представляет около 600 тыс. журналистов из 140 стран мира. Союз журналистов России был одним из крупнейших национальных союзов в составе МФЖ. Членство СЖР в Международной федерации журналистов приостановлено с февраля 2023 года.