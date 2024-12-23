На праздник и на всю жизнь

С Нового года всегда хочется начать все заново. И конечно, новая жизнь требует смены декораций. Для кого-то это капитальный ремонт или переезд: на выброс все старое, вперед в будущее налегке! Для других — путешествие. Действительно, немало заманчивых зимних предложений, в том числе для любителей архитектуры и дизайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Для третьих, настроенных менее радикально, будет достаточно покупки нового светильника или сервиза, чтобы порадовать себя и близких. При изучении предпраздничного ассортимента дизайнерских товаров от количества предложений просто глаза разбегаются. Посуда, хрусталь, фарфор, рождественский декор. Всевозможный домашний текстиль — от пушистых пледов до скатертей и покрывал. Для любителей техники — масса умных и полезных гаджетов. Для эстетов — классика скандинавского дизайна. Падет ли ваш выбор на просто симпатичную авторскую вазу или ценный галерейный объект, зависит от фантазии, бюджета и серьезности ваших намерений. Хотите ли вы что-то на один сезон, чтобы потом вновь все поменять. Или желаете сделать вклад в будущее. Приобрести что-то, что будет служить долго и часто напоминать, как весело вы встречали 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новогодний декор, Bungalow Фото: Bungalow Светильники Bubbles, Galerie Glustin Фото: Galerie Glustin Кувшин Koppel, Georg Jensen Фото: Georg Jensen Диван и столик, дизайн Финна Юля, Baker Furniture, House of Finn Juhl Фото: House of Finn Juhl Елочное украшение Dancing angel, Rosendahl Фото: Rosendahl Следующая фотография 1 / 5 Новогодний декор, Bungalow Фото: Bungalow Светильники Bubbles, Galerie Glustin Фото: Galerie Glustin Кувшин Koppel, Georg Jensen Фото: Georg Jensen Диван и столик, дизайн Финна Юля, Baker Furniture, House of Finn Juhl Фото: House of Finn Juhl Елочное украшение Dancing angel, Rosendahl Фото: Rosendahl

Елена Кананыкина