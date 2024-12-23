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Коммерсантъ FM
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На праздник и на всю жизнь

С Нового года всегда хочется начать все заново. И конечно, новая жизнь требует смены декораций. Для кого-то это капитальный ремонт или переезд: на выброс все старое, вперед в будущее налегке! Для других — путешествие. Действительно, немало заманчивых зимних предложений, в том числе для любителей архитектуры и дизайна.

Елена Кананыкина

Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Для третьих, настроенных менее радикально, будет достаточно покупки нового светильника или сервиза, чтобы порадовать себя и близких. При изучении предпраздничного ассортимента дизайнерских товаров от количества предложений просто глаза разбегаются. Посуда, хрусталь, фарфор, рождественский декор. Всевозможный домашний текстиль — от пушистых пледов до скатертей и покрывал. Для любителей техники — масса умных и полезных гаджетов. Для эстетов — классика скандинавского дизайна. Падет ли ваш выбор на просто симпатичную авторскую вазу или ценный галерейный объект, зависит от фантазии, бюджета и серьезности ваших намерений. Хотите ли вы что-то на один сезон, чтобы потом вновь все поменять. Или желаете сделать вклад в будущее. Приобрести что-то, что будет служить долго и часто напоминать, как весело вы встречали 2025 год.

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Новогодний декор, Bungalow

Новогодний декор, Bungalow

Фото: Bungalow

Светильники Bubbles, Galerie Glustin

Светильники Bubbles, Galerie Glustin

Фото: Galerie Glustin

Кувшин Koppel, Georg Jensen

Кувшин Koppel, Georg Jensen

Фото: Georg Jensen

Диван и столик, дизайн Финна Юля, Baker Furniture, House of Finn Juhl

Диван и столик, дизайн Финна Юля, Baker Furniture, House of Finn Juhl

Фото: House of Finn Juhl

Елочное украшение Dancing angel, Rosendahl

Елочное украшение Dancing angel, Rosendahl

Фото: Rosendahl

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Новогодний декор, Bungalow

Фото: Bungalow

Светильники Bubbles, Galerie Glustin

Фото: Galerie Glustin

Кувшин Koppel, Georg Jensen

Фото: Georg Jensen

Диван и столик, дизайн Финна Юля, Baker Furniture, House of Finn Juhl

Фото: House of Finn Juhl

Елочное украшение Dancing angel, Rosendahl

Фото: Rosendahl

Елена Кананыкина

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