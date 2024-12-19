«Пригородный транспорт должен стать частью городской среды»

В 2024 году показатели пассажирских перевозок Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) не только превысили результаты допандемийного периода, но и достигли рекордных объемов за всю историю компании. О том, как современные подходы меняют отношение к данному виду перевозок и перспективах интеграции пригородного железнодорожного транспорта в единую городскую транспортную систему, Business Guide побеседовал с генеральным директором АО «СЗППК» Артемом Мироном.

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BUSINESS GUIDE: Продолжился ли рост пассажиропотока в этом году?

АРТЕМ МИРОН: Сегодня производственно-экономические показатели компании демонстрируют рост и преодоление ковидного спада. За 11 месяцев 2024 года мы перевезли рекордное количество пассажиров: 93 млн, что на 8%, или 7 млн человек, больше, чем в 2023 году. Показатель на 17,4% больше результатов допандемийного 2019 года, по сравнению с которым пассажиропоток вырос на 14 млн пассажиров. Это самый высокий показатель за всю историю компании. На конец года прогнозируем 100,2 млн перевезенных пассажиров, прирост к прошлому году составит 8%.

BG: С чем связываете рекордный прирост?

А. М.: Он обусловлен совместной реализацией проектов по интеграции железнодорожного транспорта в городскую транспортную систему Санкт-Петербурга, важным этапом которой стала организация тактового движения пригородных поездов в часы пик на маршрутах «рабочего» пассажиропотока.

BG: Тактовое движение действует уже два года?

А. М.: Да, проекты по запуску тактовых движений реализуются с 12 декабря 2022 года, когда стартовал пилотный маршрут с Витебского вокзала на Павловск. Вторым участком с организацией тактового движения, запущенным 22 мая 2023 года, стал маршрут Балтийский вокзал — Ораниенбаум. Третий начал действовать с 11 декабря 2023 года, это Балтийский вокзал — Красное Село.

BG: Удалось ли расширить количество участков с такой схемой движения за этот год?

А. М.: С 27 мая 2024 года четвертым участком стал маршрут на Мельничный Ручей. Следующим шагом в развитии тактовых маршрутов был запуск тактового движения по маршруту Финляндский вокзал — Сестрорецк, состоявшийся 18 декабря 2024 года. Поезда с 30-минутным интервалом следуют в часы пик, а именно в период с 16:15 по 20:15 отправлением от Санкт-Петербурга и в период с 6:00 по 10:00 отправлением от станции Сестрорецк. Дополнительно будет назначено ежедневно 5,5 пары поездов.

BG: Вы уже можете оценить эффективность этой схемы?

А. М.: Цифры говорят сами за себя: с начала запуска по всем маршрутам перевезено 52,8 млн человек. Данные маршруты предлагают пассажиру вариант комфортной бесшовной поездки, удобные интервалы движения поезда от 10 до 30 минут, а в перспективе — единый фиксированный тариф на общественном транспорте, который позволит сэкономить время и избежать ежедневной очереди в кассы.

BG: По каким направлениям тактовых маршрутов наблюдается наибольший рост пассажиропотока?

А. М.: На участке от Балтийского вокзала до Ораниенбаума рост пассажиропотока за 11 месяцев текущего года составил 15,3% относительно уровня 2023 года. На маршруте от Витебского вокзала до станции Павловск прирост достиг 6,5% к уровню 2023 года, на участке от Балтийского вокзала до Красного Села — 23,5% к уровню прошлого года, от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья — 7,3% относительно уровня прошлого года.

BG: Как прошел для компании летний сезон?

А. М.: В летнем графике движения 2024 года увеличено количество пар поездов по будним дням на 11,2%, по выходным — на 17,5% по сравнению с зимним графиком 2023–2024 годов. Увеличение размеров движения затронуло все направления. Это связано с увеличением дачного и туристического пассажиропотока, а также периодом каникул и отпусков. Среднесуточно в летний период этого года курсировали: по рабочим дням 383 пары поездов, по выходным — 367,5 пары поездов.

BG: Исходя из чего принимается решение о запуске дополнительных пар поездов на отдельных направлениях?

А. М.: Фокус направлен прежде всего на самые востребованные направления, где фиксируется максимальный пассажиропоток. Самым востребованным направлением в 2023 году было Финляндское (поезда, отправляющиеся с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга). В летнем сезоне этого года Финляндское направление осталось лидером по перевезенным пассажирам: с мая по сентябрь перевезено около 17 млн пассажиров, что на 8% больше показателей 2023 года. На втором месте — Балтийское направление, по которому перевезено почти 13 млн человек (на 9% больше, чем в прошлом году).

В начале года на Финляндском направлении по субботам и воскресеньям назначены шесть дополнительных пар электропоездов «Ласточка», а на Балтийском в 2023 году введено два «тактовых» маршрута пригородных поездов.

BG: Как развивались в этом году мультимодальные туристические перевозки?

А. М.: На протяжении последних лет эти перевозки, сочетающие удобство железнодорожного и водного транспорта, остаются главным турпродуктом летнего сезона. Ежегодно пассажиры могут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами холдинга РЖД, а также комфортабельными скоростными водными судами. Путешественники из любого региона страны могут оформить билет единым заказом до пункта назначения. За сезон водных перевозок в 2024 году водными туристическими маршрутами воспользовались 7 тыс. пассажиров, что на 37% больше, чем в прошлом году.

BG: Запускались ли этим летом новые водные маршруты?

А. М.: В текущем навигационном сезоне были запущены новые маршруты в Кронштадт и по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Самым популярным маршрутом традиционно стал Сортавала — Валаам — Сортавала (продано 2467 билетов). На втором месте по популярности направление до деревни Взвад, на него приобрел билеты 1701 человек, на третьем — маршрут до острова Кижи, которым воспользовались 1696 пассажиров.

Также одним из самых популярных туристических продуктов АО «СЗППК» является «Туристический вагон», в текущем году данной услугой воспользовались более тысячи человек. Экскурсионное сопровождение пассажиров профессиональными гидами организуется в специально выделенном вагоне электропоезда по выходным дням в летний период. В пути пассажиры узнают интересные факты из истории населенных пунктов, через которые проходит маршрут следования поезда. В летнем сезоне этого года туристам предлагалось совершить поездку в «Туристическом вагоне» из Санкт-Петербурга до Выборга и Гатчины. Кроме того, в июне состоялся пилотный рейс «Туристического вагона» в Великий Новгород, начало регулярного курсирования запланировано на 2025 год.

BG: Туристическими продуктами можно воспользоваться только в летнее время?

А. М.: В зимний период АО «СЗППК» совместно с комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга ежегодно реализует проект «Лыжная стрела» — специальные пригородные поезда, отправляющиеся по выходным дням из Санкт-Петербурга на снежные трассы Ленинградской области. Мурманские «Лыжные стрелы» — отдельный проект по договоренности с администрацией Мурманской области. В текущем зимнем сезоне пригородные поезда будут курсировать по выходным дням в трех направлениях: на Шапки, Орехово и Токсово, а также по маршруту Мурманск — Апатиты.

Начиная с 2022 года компания успешно реализует проект по организации курсирования пригородного ретропоезда «Лахта» в период новогодних праздников, и этот год не станет исключением. Также АО «СЗППК» совместно с органами государственной власти субъектов РФ и другими организациями организует перевозку ретропоездом «Лахта» участников различных массовых мероприятий на круглогодичной основе.

BG: Удалось ли реализовать намеченные на год планы в части цифровизации?

А. М.: Сегодня 49,5% билетов в общей массе реализуется безлюдными технологиями, что на 4,4% больше, чем в прошлом году. Если взять структуру продаж за 11 месяцев 2024 года, то мы увидим, что 20,4% реализуется через мобильные приложения, 13,6% — в поездах, 29% — через терминалы, 37% — через кассы. Люди пользуются в основном приложением «РЖД пассажирам» (14,2% из общей массы продаж), 5,2% покупают билеты через «Яндекс», 1% — в приложении «Пригород».

В этом году мы продолжаем реализовывать в сервисе «РЖД Пассажирам» возможность оплаты билетов для льготных категорий граждан, которой воспользовались уже 698,7 тыс. пассажиров, что на 28% больше относительно уровня прошлого года. Мы призываем пассажиров переходить «в цифру», чтобы минимизировать очереди в кассах.

BG: Чего ждете от следующего года?

А. М.: Одним из наиболее актуальных вопросов в части развития пригородного и городского пассажирского сообщения считаю интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в общую транспортную городскую среду. Это очень емкое направление, включающее в себя и введение единого тарифа, и создание транспортных пересадочных узлов, дальнейшую организацию тактового движения пригородных поездов в часы пик, координацию расписания городского общественного транспорта для подвоза пассажиров к железнодорожным остановочным пунктам. В наступающем 2025 году Северо-Западная пригородная пассажирская компания продолжит совместную работу с органами государственной власти Санкт-Петербурга по решению данных вопросов.

Василиса Мотова