Телекоммуникации

1. Андрей Гук, генеральный директор ООО «Обит»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гук

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Андрей Гук

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»*

3. Александр Соловенчук, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

Максим Шевченко, межрегиональный директор Северо-Запада АО «ЭР-Телеком Холдинг»

В голосовании также участвовали

Николай Белозеров, генеральный директор ООО «П.А.К.Т.»

Алексей Горбунов, руководитель макрорегиона «Северо-Запад» компании «Манго Офис»

Александр Крылов, генеральный директор SkyNet

Екатерина Кудряшова, региональный директор Западного региона ПАО «Вымпелком»

Дмитрий Петров, генеральный директор ООО «Комфортел»

Андрей Суходольский, генеральный директор ООО «Смарт Телеком»

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» T2 (дочернее общество ПАО «Ростелеком»)*

Максим Токаренко, директор отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПАО «Мегафон»

* Включены оба игрока, так как ежегодно жюри указывает на недостаток в списке одного из них. При условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается