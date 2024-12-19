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Страхование

1. Алексей Кузнецов, генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис»

Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Алексей Кузнецов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала группы «АльфаСтрахование»;

Александр Крючков, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге

3. Константин Кудрявцев, директор Северо-Западного регионального центра САО «РЕСО-Гарантия»

В голосовании также участвовали

Сергей Беженков, генеральный директор АО «СК "Двадцать первый век"»

Татьяна Гапоненко, генеральный директор САО «Медэкспресс»

Евгений Дубенский, заместитель генерального директора АО «Зетта Страхование»

Сергей Дудин, директор Северо-Западного окружного филиала СК «Согласие»

Роман Колыванов, директор Санкт-Петербургского филиала АО «ГСК "Югория"»

Михаил Кривцов, директор Северо-Западного филиала ПАО «САК "Энергогарант"»

Олег Кялвияйнен, директор филиала АО «Объединенная страховая компания» в Санкт-Петербурге

Игорь Лаппи, генеральный директор АО «Совкомбанк Страхование»

Кирилл Павлов, директор филиала ПАО «СК "Росгосстрах"» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Владимир Пыстин, старший вице-президент — директор Санкт-Петербургского филиала страхового дома ВСК

Валентин Смышляев, директор филиала страховой компании «Макс» в Санкт-Петербурге

Марина Уральская, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Согаз»

Дмитрий Филатов, директор Северо-Западного филиала ООО «Страховой дом БСД»

Андрей Хохлов, генеральный директор АО «Страховая компания "Гайде"»

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