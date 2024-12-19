«Мы не имеем права лукавить с IT-заказчиками в это сложное время»

В сложившейся геополитической ситуации российский бизнес продолжает придерживаться курса на импортозамещение. Все чаще информационная инфраструктура компаний подвергается массированным кибератакам, что, в свою очередь, стимулирует IT-сектор максимально быстро искать и внедрять новые, порой не апробированные решения. О главных трендах на IT-рынке, проблемных местах в стратегии импортозамещения и кадровом вопросе в интервью Business Guide рассказал генеральный директор оператора IT-решений «ОБИТ» Андрей Гук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Какие тренды в IT-сфере в этом году вы бы отметили как наиболее значимые? Как изменился рынок?

АНДРЕЙ ГУК: Изменений произошло не так много. В основном в этом году сохранялись и усиливались прошлогодние тенденции. Трендом номер один на российском IT-ландшафте я бы назвал импортозамещение. Рынок продолжает созревать, в некоторых местах выкристаллизовывается. По этому направлению, которое было заложено частично по инициативе бизнеса, частично по регуляторике наших государственных органов, мы прошли с большим флагом «стабилизации» инфраструктуры от начала до конца года. Второй тренд тоже частично прошлогодний — это IT-безопасность. В 2024 году с ней связано множество громких, при этом негативных событий. Мы слышали, как страдала IT-инфраструктура крупных компаний: выкрадывались данные, полностью блокировалась работа ресурсов. На фоне этих событий все больше людей стали задумываться о безопасности, персональной и корпоративной. Этот год показал, что многие представители бизнеса в нашей стране относились к данному вопросу несколько спустя рукава.

BG: В части импортозамещения какие наблюдались проблемные моменты?

А. Г.: Проблема номер один — это кадры. На рынке не хватает квалифицированных специалистов, которые могут инсталлировать программное обеспечение и качественно его обслуживать. За долгие годы в России сформировался пул пользователей, которые привыкли работать в определенных системах. Теперь же, когда ПО стало меняться, мы этих пользователей не имеем.

В связи с чем не только разработчикам, но и нам приходится задумываться о том, как с системой, которую ты сейчас импортозаместил, будет работать конечный потребитель. Плюс свои кадры, которых также надо обучать и которые будут нести эту экспертизу в бизнес. При этом в нынешних реалиях это обучение происходит «с колес». Мы в IT-секторе все сейчас набиваем первые шишки, производя первые инсталляции того или иного продукта. Нарабатывать новый опыт и учиться чему-то новому всегда тяжело, но необходимо.

BG: А как вы в компании решаете кадровый вопрос?

А. Г.: У нас есть большой внутренний корпоративный университет, который относится ко всей компании, не только к IT-блоку. Также в этом вопросе мы плотно взаимодействуем с вендорами и производителями ПО.

Когда начинаешь работать с чем-то новым, то стараешься с вендором договориться о том, чтобы у компании появились первые носители знания. Потом эти носители начинают распространять знания внутри коллектива. Помимо работы с вендорами и обучения на нашей онлайн-платформе, самым эффективным и обязательным для каждого «ученика» остается такой метод, как «учение в бою».

Реализуя проекты, мы отдаем себе отчет, что в том числе будем набивать руку, так как впервые делаем инсталляцию совершенно нового продукта. Мы об этом честно говорим заказчику. Клиенты понимают ситуацию, и мы вместе проходим этот путь. Я скажу больше: этот путь проходят все участники рынка, поскольку показательных референсов и отраслевых бенчмарков пока крайне мало. Поэтому мы не можем с заказчиками лукавить, сейчас сложное время, не до лукавства. В итоге для всех сторон получается интересный и хороший опыт.

BG: Какие вы бы выделили крупные или наиболее интересные проекты, которые ваша компания реализовала в этом году, и какие задачи они решали?

А. Г.: Из интересного выделю наше участие в импортозамещении Ленинградской области, на наши плечи легла реализация пилотного проекта в правительстве области. Задача заказчика сводилась к простому: госструктурам, объектам КИИ и другим регулируемым отраслям поставлены оперативные сроки по переходу на отечественное ПО.

При выборе основного решения наша техническая команда провела комплексный анализ основных крупных операционных систем, представленных на рынке, проведя сравнение возможностей по количеству и качеству совместимости с другими программными продуктами, входящими в реестр отечественного ПО, частоте обновлений и поддержке, гибкости системы и ее адаптируемости под различные нужды организаций, уровню защищенности, удобства с точки зрения пользователя. На основе «баттл-карты» решений, опыта других проектов и входящий требований мы выбрали РЕД ОС и провели пилотное тестирование, по успешным результатам которого «пилот» уже планируется к масштабированию.

Второй глобальной задачей, которую я уже упоминал в трендах, для нас стало усиление безопасности ряда компаний. Так, например, мы перевели одного из крупнейших дистрибуторов России, ЮСТА, на отечественное решение UserGate.

Бизнес-процессы дистрибутора требовали высокой степени защиты данных и IT-периметра, в связи с чем мы провели тестирование нескольких решений, включая проверку функционала в условиях существующей инфраструктуры компании. По результатам тестирования наша команда выбрала российскую экосистему продуктов от UserGate, которая полностью соответствует требованиям регулятора, а также обеспечивает комплексный контроль за трафиком и защиту от продвинутых угроз. По итогам установки и тестовой эксплуатации мы взяли решение на сопровождение, помогая с поддержкой обновлений и устранением аномальных событий.

На самом деле, некоторые компании избегают закладывать в проект ресурсы на аудиторскую проверку, тестирование нескольких вариантов, но подход «взять любое и пусть работает» уже не работает. Мы в этом году в «ОБИТ» переживаем большую трансформацию и меняем бизнес-процессы, где-то автоматизируем, где-то мигрируем и закладываем значительные ресурсы на подбор, апробирование нового решения. Хочу сказать, что такой подход к IT сейчас самый целесообразный, потраченные ресурсы в перспективе прямо или косвенно, но точно окупятся.

Последним отмечу то, что лично для меня маленькой победой этого года стало строительство нового ЦОД в Санкт-Петербурге — «Дата-центра № 1», где мы выступили инвестором. Нехватка мощностей у нас в регионе, да и в России в целом перешла в пиковое состояние и будет продолжать расти, поэтому мы прорабатываем план строительства следующих объектов, в частности, на севере Санкт-Петербурга.

BG: К чему нужно готовиться IT-бизнесу в 2025 году? Какие могут возникнуть проблемные точки и какие перспективы?

А. Г.: С точки зрения импортозамещения в IT-отрасли я бы не ожидал какого-то скачка. Полагаю, что продолжится такое развитие ситуации, которое мы имеем на сегодняшний день. То есть компании, которые работают в государственно значимых областях, должны готовиться к тому, что регуляторы будут все больше и больше компонентов их информационного ландшафта добавлять в обязательное импортозамещение.

Часть бизнеса все еще живет какой-то надеждой, что мы на коленке что-то смастерим и что-то там поменяется. Да, импортозаместить все в один момент нереально, даже если очень хочется, но все же предпринимателям пора понять, что импортозамещение — это данность. Не стоит относиться к этому процессу как к чему-то навязанному. Просто нужно понять, что он необходим прежде всего для самого бизнеса, для его развития и не только там, где заставляет это делать регулятор.

Мы видим, как западные сервисы отключают отечественные компании и физических лиц то от одного, то от второго, то от третьего ресурса. Это гонка «в никуда». И этот тренд будет продолжаться.

В части информационной безопасности я пока тоже не вижу снижения количества атак или уменьшения количества дыр в защитной инфраструктуре компаний. Так что этот тренд тоже останется.

Вероятно, в 2025 году мы уже будем приходить к реальным проектам с использованием искусственного интеллекта. В этой области мы развиваем наши компетенции, прорабатываем точечные истории с применением инструментов на базе искусственного интеллекта для конкретных запросов клиентов. Уверен, что нейросети из «развлекаловки» должны превратиться в реальные b2b-инструменты, которые смогут помочь бизнесу. В следующем году это может стать не менее сильным трендом, чем импортозамещение и информационная безопасность.

Владимир Колодчук