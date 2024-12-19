Информационные технологии*

1. Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг»

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Фото: ГК «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов

Фото: ГК «КОРУС Консалтинг»

2. Дмитрий Аржевский, генеральный директор HR Link

3 . Александр Голиков, председатель совета директоров и основатель компании Ascon

В голосовании также участвовали:

Нина Апостолова, генеральный директор НТЦ «Протей»

Сергей Баклан, генеральный директор АО «Аркадия»

Андрей Богданов, генеральный директор Bercut

Антон Варфоломеев, генеральный директор Digital Design

Глеб Головченко, генеральный директор АО «РИВЦ-Пулково»

Сергей Дудин, генеральный директор ООО «Эделинк»

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор ГК «ЦРТ»

Александр Елизарьев, генеральный директор ГК «Цифровые привычки»

Владимир Затолкин, генеральный директор Megagroup

Юрий Иванов, директор структуры в Санкт-Петербурге Axenix

Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK

Дмитрий Красилов, генеральный директор ООО «Ламакон»

Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию ООО «Форсайт», руководитель петербургского офиса компании

Екатерина Лозобко, генеральный директор ООО «ЭдСервер» с мая 2024 года

Олег Любимов, генеральный директор Selectel

Александр Мавродиев, генеральный директор ООО «Нетрика»

Александр Мартынов, генеральный директор ЗАО «СП.АРМ»

Артем Михайлов, генеральный директор e-Legion

Александр Наумцев, генеральный директор BIA Technologies

Алексей Поперлюков, генеральный директор «Газпромнефть-ЦР»

Валерий Пустарнаков, учредитель «Газинформсервиса»

Вадим Сабашный, генеральный директор ООО «Ланит-Терком»

Владислав Смирнов, генеральный директор Raidix

Светлана Соколова, генеральный директор ООО «Промт»

Виктор Субботин, генеральный директор Beta

Сергей Тихомиров, президент консорциума «Кодекс»

Алан Цаголти, генеральный директор компании Syncretis

Алексей Юрецкий, генеральный директор ООО «Геоскан»

Вадим Юсупов, генеральный директор компании «Формат Кода» (ранее — First Line Software)

Андрей Яковлев, генеральный директор ГК «Брэйн Системс»

*В этом году в рейтинг не включен крупный игрок ООО «Рексофт» по причине перерегистрации бизнеса в Москве