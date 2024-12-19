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Бизнес-образование

1. Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы ИМИСП

Ярослав Павлов

Ярослав Павлов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ярослав Павлов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2. Ольга Дергунова, директор ВШМ СПбГУ

3. Филипп Гузенюк, партнер в компаниях «Земля стратега» и «Институт коучинга» Санкт-Петербурга

В голосовании также участвовали

Ольга Вайсс, исполнительный директор Swissam

Вадим Волков, ректор Европейского университета

Ирина Воронина, генеральный директор и управляющий партнер бизнес-школы AMI

Яна Клементовичус, проректор по дополнительному профессиональному образованию, директор Института дополнительного профессионального образования — «Высшая экономическая школа» СПбГЭУ

Ольга Парфенова, соучредитель Международной школы коучинга Up & Above

Ирина Петрова, декан факультета дополнительного профессионального образования Международного банковского института имени Анатолия Собчака

Алексей Попов, директор Скандинавской школы экономики в России

Елена Скалон, директор Института дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Сергей Федоров, ректор Открытой школы бизнеса

Алексей Шматко, ио декана факультета международного промышленного менеджмента и коммуникаций БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова

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