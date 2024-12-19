Бизнес-образование
1. Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы ИМИСП
Ярослав Павлов
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2. Ольга Дергунова, директор ВШМ СПбГУ
3. Филипп Гузенюк, партнер в компаниях «Земля стратега» и «Институт коучинга» Санкт-Петербурга
В голосовании также участвовали
Ольга Вайсс, исполнительный директор Swissam
Вадим Волков, ректор Европейского университета
Ирина Воронина, генеральный директор и управляющий партнер бизнес-школы AMI
Яна Клементовичус, проректор по дополнительному профессиональному образованию, директор Института дополнительного профессионального образования — «Высшая экономическая школа» СПбГЭУ
Ольга Парфенова, соучредитель Международной школы коучинга Up & Above
Ирина Петрова, декан факультета дополнительного профессионального образования Международного банковского института имени Анатолия Собчака
Алексей Попов, директор Скандинавской школы экономики в России
Елена Скалон, директор Института дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Сергей Федоров, ректор Открытой школы бизнеса
Алексей Шматко, ио декана факультета международного промышленного менеджмента и коммуникаций БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова