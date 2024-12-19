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Энергетика

1 .Виталий Пирогов, генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания» с февраля 2024 года

Виталий Пирогов

Виталий Пирогов

Фото: АО «Петербургская сбытовая компания»

Виталий Пирогов

Фото: АО «Петербургская сбытовая компания»

2. Игорь Кузьмин, генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»;

Бислан Гайрабеков, генеральный директор ООО «РКС-Энерго»

3. Вадим Ведерчик, управляющий директор ПАО «ТГК-1»

В голосовании также участвовали

Андрей Иевлев, директор Октябрьского филиала ООО «Русэнергосбыт»

Игорь Жежель, генеральный директор АО «Ленгидропроект»

Владимир Перегуда, заместитель генерального директора — директор филиала АО «Концерн "Росэнергоатом"» «Ленинградская атомная станция»

Сергей Садовский, генеральный директор АО «Норд Гидро»

Андрей Сизов, генеральный директор АО ЛОЭСК с июня 2024 года

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