Энергетика
1 .Виталий Пирогов, генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания» с февраля 2024 года
Виталий Пирогов
Фото: АО «Петербургская сбытовая компания»
2. Игорь Кузьмин, генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»;
Бислан Гайрабеков, генеральный директор ООО «РКС-Энерго»
3. Вадим Ведерчик, управляющий директор ПАО «ТГК-1»
В голосовании также участвовали
Андрей Иевлев, директор Октябрьского филиала ООО «Русэнергосбыт»
Игорь Жежель, генеральный директор АО «Ленгидропроект»
Владимир Перегуда, заместитель генерального директора — директор филиала АО «Концерн "Росэнергоатом"» «Ленинградская атомная станция»
Сергей Садовский, генеральный директор АО «Норд Гидро»
Андрей Сизов, генеральный директор АО ЛОЭСК с июня 2024 года