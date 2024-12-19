Топы добыли полмиллиона

По итогам 2024 года максимальные зарплаты топ-менеджеров в Петербурге и Ленобласти зафиксированы у работодателей из сферы добывающей отрасли и составляют около 500 тыс. рублей, отмечают аналитики сайта поиска работы hh.ru. На втором месте по доходу — сфера b2b (более 340 тыс.), на третьем — автосфера (более 306 тыс. рублей). При этом в рейтинге медианных значений зарплат управленцев Петербург в уходящем году входит в первую десятку, занимая седьмое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Качественных управленцев в производственном, строительном, добычном кластерах рынка труда не хватает, и там выражен дефицит

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Качественных управленцев в производственном, строительном, добычном кластерах рынка труда не хватает, и там выражен дефицит

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам Юлии Сахаровой, директора hh.ru по СЗФО, медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях для высшего и среднего менеджмента по итогам 2024 года в Петербурге достигла 141 тыс. рублей — это на 17% больше, чем в 2023 году. «В Ленобласти средний доход управленца вырос до 120 тыс. рублей, что на 43% больше, чем в 2023-м. Наибольший средний доход топы могут найти в b2b-сфере (более 176 тыс. рублей на руки в среднем)»,— рассказала BG госпожа Сахарова.

Если составлять рейтинг медианных значений зарплат управленцев, то по итогам 2024 года Петербург входит в первую десятку, занимая седьмое место. В силу специфики регионов традиционно лидерами остаются Магаданская область (200 тыс. рублей), Москва (191,3 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (179,9 тыс.), Кабардино-Балкарская Республика, Чукотский АО и Камчатский край (150 тыс.).

Что касается самых высоких зарплат топ-менеджеров Петербурга и Ленобласти, то, по данным hh.ru, на первом месте — сфера добычи: в уходящем году их зарплата достигла около полумиллиона рублей в месяц. Также в тройке лидеров — сфера b2b (более 340 тыс.) и автосфера (более 306 тыс. рублей). По 300 тыс. рублей в месяц предлагают руководителям высшего звена в сферах логистики, информационных технологий, промышленного производства и финансового сектора. Замыкают рейтинг сферы сельского хозяйства (172 тыс.), искусства и культуры (170 тыс.) и государственные организации (135 тыс.).

При этом ситуация с дефицитом кадров для сферы топ-менеджеров достаточно неоднозначна. Так, по данным hh.ru, сейчас в целом по сфере «Высший менеджмент» на одну вакансию приходится 25 активных резюме, что выше нормы для рынка труда. «Годом ранее таких активных резюме было меньше: 20 человек на управленческую позицию. А в кризисном 2022-м больше: 30 человек на место. Между тем важно помнить, что топ-менеджерские позиции всегда были достаточно конкурентными: руководителей ведь нужно меньше, чем линейных специалистов. Потому конкуренция в этой среде никогда не была низкой»,— объясняет Юлия Сахарова. При этом эксперт отмечает, что, если углубляться в каждую отрасль и профессию, то можно увидеть, что качественных управленцев в производственном, строительном, добычном кластерах рынка труда достаточно сильно не хватает и там выражен дефицит, а в маркетинге, банковском деле, консалтинге, финансах, конкуренция среди кандидатов существенно выше.

«Относительно 2025 года прогнозы достаточно сложно сделать. С одной стороны, мы видим, что для ряда отраслей и профессий рост зарплаты может продолжится. Касаться это в первую очередь будет остродефицитных и востребованных профессий, которые есть, в том числе, среди управленцев»,— говорит госпожа Сахарова. Так, например, в IT-сфере для работников уровня middle и senior уровень предлагаемых зарплат продолжит расти, в то время как для джунов, скорее всего, может случиться незначительное снижение или минимальный рост. Также положительная динамика зарплат может продолжаться в сферах рабочих и инженерных профессий, заключает эксперт.

Милена Нечаева