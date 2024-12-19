Частная медицина

1. Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского института им. Березина Сергея

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Столпнер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Аркадий Столпнер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Владислав Баранов, председатель совета директоров ГК «Мой медицинский центр»

3. Екатерина Борисова, генеральный директор и главный врач АО «КардиоКлиника»

В голосовании также участвовали

Александр Абдин, управляющий партнер Euromed Group

Юрий Андрейчук, генеральный директор лабораторной службы «Хеликс»

Мария Баранова, генеральный директор ООО «МСЧ № 157»

Нина Ботерашвили, президент медицинского холдинга «Медика»

Дмитрий Ванин, генеральный директор частной скорой помощи Coris в Санкт-Петербурге

Марина Власова, председатель совета директоров медицинского объединения «ОНА»

Алексей Гапликов, генеральный директор медицинской компании «ЕР Сервис», торговая марка «Петербургская неотложка»

Алла Калугина, генеральный директор клиники «Скайферт»

Андрей Каргин, генеральный директор ООО «Новая клиника АБИА»

Марина Касумова, управляющий ГК «Меди»

Дмитрий Конорев, генеральный директор клиник ООО «Медси в Санкт-Петербурге»

Роман Константинов, руководитель ГК «Эко-безопасность»

Виталий Король, учредитель и генеральный директор сети клиник «Европейский институт здоровья семьи»

Владислав Корсак, генеральный директор АО «Международный центр репродуктивной медицины»

Кирилл Краснолуцкий, совладелец, генеральный директор многопрофильного медицинского центра «Лахта Клиника»

Сергей Крыцын, генеральный директор медицинского холдинга СМТ

Надежда Лавренюк, генеральный директор сети клиник «Гранти-мед»

Марина Маршак, управляющий медицинским центром «Март»

Игорь Пронин, управляющий директор «Института красоты "Галактика"»

Татьяна Романюк, генеральный директор клиники EMS

Сергей Скородумов, директор медицинского центра «Энерго»

Николай Смыслов, владелец клиник ООО «СМ-Клиника Северо-Запад»

Анна Соколова, директор медицинского центра «XXI век»

Галина Суркова, генеральный директор семейной клиники «Роддом на Фурштатской»

Александра Темнова, генеральный директор ООО «Мать и дитя Санкт-Петербург» с марта 2024 года

Роман Топольсков, генеральный директор медицинской компании и частной скорой помощи «Приоритет»

Аркадий Трейгер, руководитель сети «Первая семейная клиника Петербурга»

Владислав Тупиков, исполнительный директор, главный врач клиники «Источник»

Евгений Федоров, генеральный директор ООО «Адамант Медицинская клиника»

Юрий Федотов, генеральный директор АО «Северо-Западный центр доказательной медицины»

Андрей Хоперский, генеральный директор сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-Петер» с ноября 2024 года (ранее — Ольга Соколова)

Елена Чернер, генеральный директор «Инвитро-Северо-Запад»

Марина Янтураева, учредитель группы компаний «Вирилис»