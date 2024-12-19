Машиностроение

1. Сергей Серебряков, генеральный директор ПАО «Кировский завод»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Серебряков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сергей Серебряков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Алексей Шубин, генеральный директор АО «Невский завод», генеральный директор АО «РЭП Холдинг»

3. Валерий Назаров, генеральный директор АО «Электронмаш»;

Анатолий Русин, генеральный директор ООО «Кингисеппский машиностроительный завод»

В голосовании также участвовали

Игорь Бурцев, генеральный директор ПАО «Пролетарский завод»

Всеволод Елисеев, и. о. заместителя генерального директора — управляющий директор АО «ОДК-Климов» с 8 ноября 2024 года (ранее — Александр Грачев)

Евгений Кузьменко, генеральный директор АО «Тихвинский вагоностроительный завод»

Александр Конюхов, генеральный директор АО «Силовые машины»

Александр Лебедев, генеральный директор ООО «Современные технологии газовых турбин»

Юрий Мадзалевский, генеральный директор АО «Автогидроподъемники»

Михаил Подвязников, генеральный директор АО «Обуховский завод»

Михаил Сильников, генеральный директор, генеральный конструктор ЗАО «НПО Специальных материалов»

Петр Скворцов, генеральный директор ПАО «Звезда»

Александр Устинов, генеральный директор ОАО «Машиностроительный завод "Арсенал"»

Анатолий Фомичев, генеральный директор СПб ОАО «Красный Октябрь»

Валентин Ядрицев, генеральный директор АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»